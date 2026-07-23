RB Salzburg: In der ersten Cup-Runde geht's ins Burgenland

– Foto: RB Salzburg

Damit setzt der FC Red Bull Salzburg einen Trend fort, weil bereits das Auswärtstrikot von einer großen Salzburger Persönlichkeit, von Wolfgang Amadeus Mozart, inspiriert ist.

Beim Cup-Auftakt werden die Roten Bullen zum ersten Mal in den neuen (Heim)Dressen auflaufen, die heute offiziell vorgestellt wurden und im Design von Salzburgs berühmtem Physiker Christian Doppler bzw. dem nach ihm benannten Dopplereffekt inspiriert sind. Die dynamischen Grafikelemente greifen die Bewegung von Schallwellen auf und symbolisieren die energiegeladene, offensive Spielweise des Teams. Gleichzeitig schafft das Design eine klare Verbindung zur Stadt Salzburg und ihrer Innovationskraft. Die rot-weiß-roten Details an Kragen und Ärmeln unterstreichen zusätzlich die österreichische Identität des Klubs.

Insgesamt legen die 32 Auswärtsteams in der ersten Runde für ihre Matches und die Heimreise rund 15.280 Kilometer zurück, wovon die Salzburger 784 Kilometer zu bewältigen haben.

Dabei wollen sie natürlich mit dem Aufstieg in die nächste Runde nach Salzburg zurückkehren, wie Christian Zawieschitzky meint: „Die Vorfreude auf dieses erste Saisonspiel ist riesig. Man trainiert lang und hart und wartet letztlich auf den Moment, an dem man wieder losstarten kann.“

Zum Gegner weiß der Goalie: „Wir Torhüter hatten schon eine kurze Analyse zu Oberwart. Und was man da schon sagen kann ist, dass wir auf einen sehr laufstarken und stabilen Gegner treffen, der auch sehr hartnäckig sein kann. Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel mit dem richtigen Sieger wird.“

Für Salzburg-Trainer Danny Röhl ist es das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Klub, worauf er sich nach rund fünf Wochen Vorbereitung freut: „Gut, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, die letzten Wochen waren sehr intensiv, die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Wir haben dabei viele Inhalte vermittelt, ganz gute Testspielergebnisse erzielt und sind alles in allem sehr zufrieden. Und jetzt, freuen wir uns einfach, dass es losgeht. Wir wollen Spiele haben, wir wollen den Wettbewerb haben und wir wollen erfolgreich sein.“

Zum Cup-Duell mit Oberwart erklärt der Deutsche: „Da müssen wir natürlich unsere Leistung abrufen und all das, was wir im Training erarbeitet haben, auch auf den Platz bringen. Auf uns wartet ein Gegner, der alles reinwerfen, sehr emotional spielen und uns das Leben schwer machen wird. Das sind immer so die Stolpersteine im Cup gegen einen Klub aus einer unteren Leistungsstufe. Und die musst du einfach überstehen. Darauf sind wir gut vorbereitet, und ich bin optimistisch, dass wir am Wochenende eine gute Leistung abrufen werden – wohlwissend, dass der Gegner es auch letztes Jahr einem unserer Liga-Konkurrenten erheblich schwer gemacht hat.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Stefan Lainer (Ferse) und Justin Omoregie (Oberschenkel). Der Einsatz von John Mellberg (Wade) ist noch offen.