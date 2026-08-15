RB Salzburg: Ein Leihspieler aus der deutschen Bundesliga

Mittelfeldspieler Umut Tohumcu wechselt von Hoffenheim zum FC Red Bull Salzburg – Foto: FC Red Bull Salzburg

Der 22-jährige Deutsch-Türke wurde in Offenburg geboren und im Nachwuchs von SC Offenburg, Offenburger FV, SC Freiburg sowie seit 2017 bei der TSG Hoffenheim ausgebildet. Dort schaffte Tohumcu den Sprung in den Profikader, feierte im Mai 2022 sein Bundesliga-Debüt und sammelte seither in 56 Matches Erfahrung in der deutschen Bundesliga, im DFB-Pokal und in der UEFA Europa League. Im letzten halben Jahr war Tohumcu leihwiese bei Holstein Kiel, wo er 14 Einsätze absolvieren konnte.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Umut ist ein technisch und taktisch gut ausgebildeter Spieler, der im zentralen Mittelfeld sowohl den defensiven als auch den offensiven Part übernehmen kann. Trotz seines jungen Alters hat er bereits zahlreiche Spiele im Profibereich bestritten, sodass er keine lange Adaptionszeit benötigen wird und für uns schon in den kommenden Spielen eine echte Alternative sein kann.“

Umut Tohumcu: „Ich kenne den FC Red Bull Salzburg als durchaus großen Klub, der in der Meisterschaft stets um den Titel mitspielt und auch auf internationaler Ebene eine Rolle spielt. Da möchte ich voll dabei sein, mithelfen und auch lernen. Dafür werde ich alles investieren und mein Bestes geben.“