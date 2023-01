RB Salzburg, 1860 & Nerlinger: Junioren-Hallenevent in Landau Der Höckinger SV richtet am Wochenende top besetzte Nachwuchsturniere für die U13 und U11 aus

In der Landauer Dreifachturnhalle geht es am Wochenende richtig rund: Der Höckinger SV veranstaltet zwei Nachwuchsturniere, die hochkarätig besetzt sind. Am Samstag geht der Wettbewerb der D-Junioren (U13) über die Bühne, am Sonntag sind die E-Jugendlichen (U11) an der Reihe.

Highlight des Sparkassen-Nachwuchs-Cup ist der U13-Bandenkick, bei dem unter anderem die Youngsters von RB Salzburg und des TSV 1860 München an den Start gehen. Mit dem Nachwuchs des österreichischen Bundesligisten Josko Ried sowie den Talenten des FC Ingolstadt und der SpVgg Unterhaching sind weitere Top-Vereine dabei. Komplettiert wird das Feld von der regionalen Elite: Wacker Burghausen, die SpVgg GW Deggendorf und der FC Dingolfing haben es im Kreuz, die Favoriten zu ärgern. Aus Oberbayern nimmt der TSV Grünwald teil, der vom ehemaligen Bayern-Profi und Ex-Nationalspieler Christian Nerlinger gecoacht wird. Die U13 des sächsischen Kult-Klubs FC Lokomotive Leipzig reist bereits am Freitag-Nachmittag an, nu um bei dem Höckinger Hallen-Spektakel dabei sein zu können. Los geht es um 10:30 Uhr. Gegen 16:30 Uhr soll das erste Viertelfinale angepfiffen werden. Für 19:15 Uhr ist das Endspiel terminiert.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: Höckinger SV, 1. FC Lok Leipzig, RB Salzburg, TSV 1860 München. FC Dingolfing, SpVgg GW Deggendorf



Gruppe B: SV Josko Ried, FC Ingolstadt, SpVgg Unterhaching, SV Wacker Burghausen, TSV Grünwald, SpVgg Landshut U12







Nicht ganz so hochkarätig ist das U11-Turnier besetzt, bei dem allerdings ebenfalls eine Reihe namhafter Klubs teilnehmen. Zugpferde sind die SpVgg Unterhaching, der Linzer ASK, der FC Carl-Zeiss Jena und der SV Wacker Burghausen. Der Startschuss erfolgt am Sonntag um 10:30 Uhr. Kurz nach 14:30 Uhr beginnen die K.o.-Spiele, um 17 Uhr geht das Finale über die Bühne.





Gruppeneinteilung:

Gruppe A: Höckinger SV, FC Carl-Zeiss Jena, Linzer ASK, SpVgg Unterhaching, DJK Thanndorf





Gruppe B: TSV Grünwald, SV Schalding-Heining, SSV Reutlinger, Wacker Burghausen, FC Dingolfing