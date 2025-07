Zu einem absoluten Fußballleckerbissen kommt es am Samstag, 26. Juli, um 15:30 Uhr zwischen Fußballbundesligist RB Leipzig und dem französischen Erstligisten FC Toulouse in der Villinger MS Technologie-Arena. Der Ticketvorverkauf hat online über Diginghts begonnen. Ausrichter der Partie ist der FC 08 Villingen.

Die 08er rechnen mit einer großen Kulisse und raten dringend dazu, sich Tickets schon vorab online zu sichern. Gut möglich, dass es dann zu einem Wiedersehen mit dem jetzigen Red BullGlobal Head of Soccer Jürgen „Kloppo“ Klopp kommt. Er war zuletzt vor drei Jahren als damaliger Trainer des FC Liverpool zu Gast im Villinger Friedengrund gewesen. Beide Gegner sind hochattraktiv und mit Stars nur so gespickt. Leipzigs Cheftrainer Ole Werner kann u.a. auf das frisch verpflichtete Supertalent Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad) zurückgreifen. Ein Spieler, der von halb Europa gejagt wurde. Ansonsten darf sich das Publikum in Villingen auf so wohlklingende Namen wie die Stürmerstars Timo Werner, Lois Openda oder Abwehrspieler Willi Orban freuen.

Der Einlass am Spieltag ist ab 14 Uhr. Es wird empfohlen, sich zeitig am Stadion einzufinden und aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.