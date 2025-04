RB Heidelberg vs. FC Frauenweiler 2 – 4:3 (3:2) Verlinkte Inhalte Kreisklasse C1 HD RBHeidelberg

Am Sonntag, den 30. März 2025 um 11:00 Uhr, empfing RB Heidelberg den FC Frauenweiler II zum Heimspiel (21. Spieltag, Saison 2024/25) in der bfv-Kreisklasse C1 Heidelberg. In einer spannenden Partie setzte sich RB Heidelberg knapp mit 4:3 durch und sicherte sich wichtige drei Punkte. Der Spielverlauf war von hohem Tempo und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten geprägt. Die Mannschaft von RB Heidelberg zeigte von Beginn an eine offensive Ausrichtung und konnte mit einem fulminanten Doppelschlag durch Florian Stein #8 (Doppelassist Denis Jardumdzi #13) in der 14. und 15. Spielminute früh in Führung gehen. Doch der FC Frauenweiler II ließ sich nicht beeindrucken und griff mutig an. Dies sollte sich auszahlen, denn der Anschlusstreffer für die Gäste zum 2:1 folgte in der 29. Spielminute, nachdem der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat.

Noch ehe Florian Stein #8 (Assist Reza Sadeghi #6) in der 41. Spielminute mit einem lupenreinen Hattrick auf 3:1 erhöhte und die Gäste direkt folgend in der 42. Spielminute auf 3:2 verkürzten, kam es in der 40. Spielminute zu einem tragischen Verletzungsvorfall bei einem Spieler der Gäste, nachdem der Ball von unserem Torwart Kevin Kraus #1 in die Torauslinie zur Ecke geklärt wurde, kam der Gegenspieler zu spät, konnte nicht mehr stoppen und verletzte sich dabei selbst sehr schwer. Das Spiel wurde unterbrochen, der Spieler musste aufgrund der schweren Verletzung (Wadenbeinbruch Quelle: Bericht Frauenweiler 2) mit dem RTW abgeholt werden. Das Spiel wurde anschließend mit einer Ecke für die Gäste fortgesetzt, an dieser Stelle, gute Besserung und die herzlichsten erdenklich guten Genesungswünsche an den Verletzten Gegenspieler. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten. In der 53. Spielminute traf unser Abwehrspieler Yurii Rus #3 (Asisst Florian Stein #8) zum 4:2 und konnte damit den verursachten Foulelfmeter aus Minute 29 wieder gut machen. Kurz vor Schluss gelang es dem FC Frauenweiler II nochmal auf 4:3 zu verkürzen, aber den Ausgleich konnten sie nicht mehr erzielen, denn letztendlich behielt RB Heidelberg die Oberhand und entschied das Spiel mit einem knappen 4:3 für sich.