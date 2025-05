RB Heidelberg bringt den Stein ins Rollen

Der RasenBallsport Heidelberg feierte am Sonntag, den 18. Mai 2025 einen torreichen 6:3-Heimsieg gegen die SpG Spechbach 2/Waldhilsbach 2 und sorgte mit einer eindrucksvollen Offensivleistung für klare Verhältnisse. Anpfiff war um 11:00 Uhr.

Bereits in den ersten Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – zur Pause stand es 4:3 für die Gastgeber. Den Auftakt machte kurioserweise ein Eigentor der Gäste, das RB früh in Führung brachte. Die Gäste aus Spechbach/Waldhilsbach konnten immer wieder Nadelstiche setzen und kamen gefährlich vors Tor, mit Erfolg. Danach übernahm insbesondere Florian Stein das Kommando im Angriff: Mit unglaublichen fünf Treffern war er der überragende Mann auf dem Platz und brachte die Defensive der Gäste immer wieder zur Verzweiflung. Seine Assistgeber waren Denis Jardumdzi zum 3:1 und 5:3 und Bela Janscho zum sehenswerten 6:3, was letztlich der Endstand der Partie war.