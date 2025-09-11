Razzia bei Drittligist FC Ingolstadt – Was ist passiert?

Sportlich läuft es beim FC Ingolstadt in der laufenden Spielzeit noch nicht. Jetzt sorgen weitere Störfeuer für Aufsehen beim FCI.
Ingolstadt – Ohne Sieg aus den ersten vier Spielen in der 3. Liga steht der FC Ingolstadt vor einer turbulenten Saison. Jetzt rückt das sportliche aber in den Hintergrund. Wie der Donaukurier berichtet, soll es zu einer Razzia in der Geschäftsstelle des FCI gekommen sein. Was ist in der Audistadt passiert?
Laut dem Donaukurier sollen in der vergangenen Woche acht Beamte in schusssicheren Westen die Geschäftsstelle des FC Ingolstadt aufgesucht haben. Auslöser soll eine anonyme Anzeige gewesen sein. Es besteht der Verdacht auf die Veruntreuung von Geldern. Der FCI steht als Geschädigter im Raum. Es soll um eine Summe im sechsstelligen Bereich gehen.
Laut dem Donaukurier soll es um einen Beratervertrag mit dem ehemaligen Geschäftsführer Harald Gärtner gehen, von dem sich der Verein bereits im März 2019 getrennt hatte. Der Vorwurf: Das Beraterhonorar soll auf das Geschäftskonto seiner Frau überwiesen worden sein. Diese betreibt als Ernährungsberaterin eine Firma, die auch die Beratung von Sportvereinen aufführt. Allerdings sollen die Vorgänge bereits einige Jahre zurückliegen.
„Es handelt sich um Rechnungen einer Firma, mit der wir nie eine geschäftliche Verbindung hatten.“
Florian Günzler nach der Razzia zum Donaukurier.
Gärtner ist inzwischen als Europachef des Los Angeles FC tätig und wollte sich gegenüber dem Donaukurier nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Er stellte aber klar, die Untersuchungen als völlig unerklärlich zu erachten. Auch der Verein äußerte sich mit Stellungnahmen im Donaukurier. „Es handelt sich um Rechnungen einer Firma, mit der wir nie eine geschäftliche Verbindung hatten. Für die GmbH ist das kein Thema“, sagt der kaufmännische Leiter der Fußball-GmbH, Florian Günzler. Vereinspräsident Peter Jackwerth sieht die Situation „als erledigt“ an.
Weitere Störfeuer für Sabrina Wittmann und ihre Mannschaft, die sich voll auf den Ligaalltag konzentrieren müssen. Der FCI braucht am Samstag gegen Aufsteiger Schweinfurt dringend drei Punkte. Anstoß ist am 13. September um 14 Uhr. (lha)