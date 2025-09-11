Razzia bei Drittligist FC Ingolstadt – Was ist passiert?

In der Geschäftsstelle des FC Ingolstadt soll es vergangene Woche zu einer Razzia gekommen sein. – Foto: IMAGO / Lackovic

Sportlich läuft es beim FC Ingolstadt in der laufenden Spielzeit noch nicht. Jetzt sorgen weitere Störfeuer für Aufsehen beim FCI.

Ingolstadt – Ohne Sieg aus den ersten vier Spielen in der 3. Liga steht der FC Ingolstadt vor einer turbulenten Saison. Jetzt rückt das sportliche aber in den Hintergrund. Wie der Donaukurier berichtet, soll es zu einer Razzia in der Geschäftsstelle des FCI gekommen sein. Was ist in der Audistadt passiert? Ist der FC Ingolstadt geschädigt worden? Verdacht auf Veruntreuung von Geldern

Laut dem Donaukurier sollen in der vergangenen Woche acht Beamte in schusssicheren Westen die Geschäftsstelle des FC Ingolstadt aufgesucht haben. Auslöser soll eine anonyme Anzeige gewesen sein. Es besteht der Verdacht auf die Veruntreuung von Geldern. Der FCI steht als Geschädigter im Raum. Es soll um eine Summe im sechsstelligen Bereich gehen. Laut dem Donaukurier soll es um einen Beratervertrag mit dem ehemaligen Geschäftsführer Harald Gärtner gehen, von dem sich der Verein bereits im März 2019 getrennt hatte. Der Vorwurf: Das Beraterhonorar soll auf das Geschäftskonto seiner Frau überwiesen worden sein. Diese betreibt als Ernährungsberaterin eine Firma, die auch die Beratung von Sportvereinen aufführt. Allerdings sollen die Vorgänge bereits einige Jahre zurückliegen.