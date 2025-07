Rayan Philippe verlässt Eintracht Braunschweig Richtung Bundesliga

Eintracht Braunschweig und Rayan Philippe gehen künftig getrennte Wege. Der 24-jährige Stürmer schließt sich dem Hamburger SV an und wird in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen. Philippe kam im Sommer 2023 zu den Löwen und bestritt in zwei Jahren 63 Pflichtspiele für den Klub, in denen er 22 Tore erzielte und elf weitere vorbereitete.