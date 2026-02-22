Ravensburg II siegt spektakulär, Brochenzell macht Druck auf Oberzell

Es war ein Spiel voller Emotionen. Die Gastgeber wollten den Anschluss an das Spitzentrio der Liga halten. Doch der SV Baindt erwies sich als der erwartet schwere Brocken. Nach einer intensiven Anfangsphase dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Zuschauer den ersten Torjubel erlebten. In der 56. Minute erzielte Jan Fischer das 0:1 für den SV Baindt und versetzte dem Favoriten einen herben Dämpfer. Die Dramatik spitzte sich in der 68. Minute zu, als Lukas Zweifel nach einer Notbremse die Rote Karte sah und den SV Baindt für die Schlussphase in Unterzahl zurückließ. Der TSV Eschach warf nun alles nach vorne, um die nummerische Überlegenheit zu nutzen, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand. Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute, als erneut Jan Fischer traf und das 0:2 markierte.

Im Verfolgerduell ging der SV Maierhöfen/Grünenbach in der 63. Minute durch Elias Metzger in Führung. Der SV Vogt antwortete in der 79. Minute durch Manfred Kraus mit dem Ausgleich. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Maierhöfen konnte durch den Punktgewinn auf Platz zwei vorrücken, der SV Vogt bleibt auf Platz sieben.

Die Zuschauer sahen ein Spiel mit ständigen Wendungen. Jakob Fäßler traf in der 10. Minute zum 1:0, Niklas Marschall glich in der 14. Minute aus. Martin Heimpel stellte in der 50. Minute auf 2:1, erneut Niklas Marschall egalisierte in der 60. Minute. Felix Stöckler brachte Meckenbeuren in der 63. Minute in Führung, ehe Jakob Fäßler in der 71. Minute und Dumitru Sorin Muntean in der 78. Minute das Spiel zugunsten der Gastgeber drehten. Der FV Ravensburg machte durch diesen Dreier einen Sprung auf Rang 11 und ist nur noch zwei Punkte hinter Meckenberuen die Platz neuen belegen.

Elias Weber sah schon in der 31. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz dieser frühen Unterzahl gelang Sviatoslav Melnyk in der 53. Minute die Führung für den SVW. Claudio Hirscher glich jedoch in der 69. Minute für den VfL Brochenzell aus. In der 76. Minute gab es dann einen Elfmeter für Brochenzell, den sie jedoch nicht nutzen konnte. In der 89. Minute erzielte André Amann den späten Siegtreffer für die Gäste. Gustav Agbodemegbe vom SV Weingarten sah in der Nachspielzeit (95.) Minute noch die Gelb-Rote Karte. Brochenzell schiebt sich damit auf Rang vier vor und steht nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Oberzell. Weingarten bleibt auf Platz acht.

