Ravensburg gewinnt 5:0 - "Mannschaft spielt mit viel Selbstvertrauen"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat mit dem 5:0 beim TSV Essingen seinen höchsten Saisonsieg in der Oberliga Baden-Württemberg eingefahren. Auswärts beim bisherigen Tabellendritten zeigte die Mannschaft von Rahman Soyudogru einen Auftritt, den der Trainer überzeugt hat. „Wir haben heute über die gesamten 90 Minuten ein sehr konzentriertes Spiel gemacht.“

Soyudogru formulierte es entsprechend eindeutig: „Die Mannschaft war defensiv stabil, hat nach vorne konsequent ihre Chancen genutzt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Besonders wichtig war, dass wir von Anfang an die richtige Einstellung gezeigt haben.“

Die Tore fallen zur richtigen Zeit

Diese Einstellung spiegelte sich auch im Spielverlauf wider. Mit dem 0:1 durch Daniele Gabriele in der 22. Minute setzte Ravensburg früh den ersten Akzent. Kurz vor der Pause erhöhte Luan Kukic auf 0:2 (44.) und verschaffte der Mannschaft damit eine Ausgangslage, die das Spiel deutlich in ihre Richtung verschob. Nach dem Seitenwechsel ließ Ravensburg nicht nach. Nesreddin Kenniche traf in der 49. Minute zum 0:3, ehe Luan Kukic mit seinem zweiten Tor des Tages in der 56. Minute auf 0:4 stellte. Den Schlusspunkt setzte Jakob Fäßler in der 70. Minute mit dem Treffer zum 0:5.

Soyudogru sah im Resultat deshalb auch mehr als nur einen einzelnen klaren Sieg. „Das Ergebnis ist natürlich deutlich und gegen einen starken Gegner nicht selbstverständlich. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, zeigt schon, dass die Mannschaft momentan mit viel Selbstvertrauen spielt.“

Kukic belohnt sich für seine Arbeit

Besonderes Gewicht erhielt an diesem Nachmittag die Leistung von Luan Kukic, der nach seinem Treffer im vorangegangenen Spiel nun doppelt traf. Für den Trainer ist diese Entwicklung klar an die tägliche Arbeit des Angreifers geknüpft. „Luan arbeitet seit Wochen sehr intensiv, sowohl im Training als auch im Spiel gegen den Ball. Dass er sich jetzt mit Toren belohnt, freut mich natürlich extrem für ihn. Gerade für Offensivspieler ist Selbstvertrauen wichtig und das holt man sich über solche Aktionen.“

Junge Spieler als Teil der Entwicklung

Auffällig war zudem, wie selbstverständlich sich junge Spieler in diesen Auftritt einfügten. Soyudogru verwies nach dem Spiel ausdrücklich auf die Einsätze der Nachwuchskräfte. „Die Jungs machen das sehr gut und zeigen im Training, dass sie bereit sind. Es ist wichtig, jungen Spielern Vertrauen zu geben, aber sie müssen sich das auch erarbeiten. Momentan haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die mutig auftreten.“ Dass Paul Schwarz (19) durchspielte und mit Niklas Musch (20) sowie Jakob Fäßler (19) weitere junge Spieler Einsatzzeit in der zweiten Hälfte erhielten, passt in dieses Bild.

Der Lauf hat klare Gründe

Mit dem Sieg ist der FV Ravensburg auf Rang vier vorgerückt und nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Für Soyudogru ist diese Entwicklung kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Fortschritte. „Die Mannschaft arbeitet geschlossen als Team, das ist aktuell der wichtigste Punkt. Wir verteidigen deutlich kompakter, haben eine gute Intensität im Spiel und sind vorne effizienter geworden. Außerdem merkt man, dass die Jungs an sich glauben und als Einheit auftreten. Die Harmonie in der Mannschaft ist sehr gut.“