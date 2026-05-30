Ravensburg: "Das spricht definitiv für den Charakter der Mannschaft"

„Man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, dass es für Normannia Gmünd noch um etwas ging und für uns eher weniger“, analysierte Rahman Soyudogru gegenüber FuPa den Auftakt aus Sicht seiner Mannschaft. Der Gegner agierte druckvoller und dominierte die erste Hälfte. Der Ravensburger Coach fügte hinzu: „Sie waren aggressiver in den Zweikämpfen und insgesamt besser im Spiel als wir. Deshalb sind sie auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen.“ Dieses Führungstor für die Hausherren erzielte Alexander Aschauer in der 21. Spielminute, was den Ravensburgern vorübergehend einen Dämpfer versetzte.

Es war ein emotionaler Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche Spielzeit für den FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg. Am letzten Spieltag trat die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru beim 1. FC Normannia Gmünd an, wo sich die Ravensburger vor 520 Zuschauern einer schweren Aufgabe gegenübersahen. Die Gastgeber benötigten im Abstiegskampf noch jeden Zähler, was sich auf dem Rasen von Beginn an bemerkbar machte.

Die Wende nach dem Seitenwechsel und der verdiente Ausgleich

Nach der Pause änderte sich das Bild auf dem Platz jedoch grundlegend, da die Gäste den Kampf annahmen. Die Mannschaft fand ihren Rhythmus. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel und haben die Räume besser genutzt“, erklärt Rahman Soyudogru den Aufschwung seines Teams. Die Belohnung für den gesteigerten Aufwand ließ nicht lange auf sich warten: In der 65. Spielminute war es Nesreddin Kenniche, der den umjubelten Treffer zum 1:1-Ausgleich markierte.

Der FV Ravensburg war nun am Drücker und drängte auf den Auswärtssieg, doch das letzte Quäntchen Glück im Abschluss fehlte. Rahman Soyudogru bedauert: „Dadurch haben wir auch den Ausgleichstreffer erzielt. Danach hatten wir noch ein, zwei Torchancen, um das Spiel zu gewinnen, haben diese aber nicht genutzt.“ Am Ende blieb es beim Remis, mit dem das Trainerteam nach dem Abpfiff gut leben konnte: „Am Ende geht das Unentschieden aus meiner Sicht aber in Ordnung.“

Großer Stolz auf eine sensationelle Mannschaftsleistung

Trotz des verpassten Sieges überwog nach dem Abpfiff dieses letzten Saisonspiels die reine Freude und große Erleichterung über das Erreichte. Der Trainer fand emotionale Worte für die Leistung seiner Spieler, die über die gesamte Spielzeit hinweg alles für den Verein gegeben hatten. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, betont Rahman Soyudogru und blickt dabei auch auf die Vergangenheit zurück: „Dass wir nach der vergangenen Saison in dieser Spielzeit eine solche Leistung gezeigt haben, ist sensationell. Das spricht definitiv für den Charakter der Mannschaft.“

Dieser unbändige Charakter war das Fundament für einen historischen Meilenstein des Klubs, der nun feierlich perfekt gemacht wurde. Der Trainer fasst das historische Ergebnis glücklich zusammen: „Mit 57 Punkten und Platz 4 haben wir die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Wir sind extrem glücklich darüber.“

Die Abschlusstabelle in der Oberliga

Der Blick auf die finale Abschlusstabelle verdeutlicht das historische Ausmaß dieses Erfolgs für den FV Ravensburg. Nach 34 absolvierten Spieltagen steht die Mannschaft mit 16 Siegen, 9 Unentschieden und 9 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 61:52 Toren und eben jenen geschichtsträchtigen 57 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.