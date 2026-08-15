Rautheim will den Saisonstart gegen Wenden bestätigen

Der FC SF Rautheim geht mit drei Punkten aus dem ersten Saisonspiel in den zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Gegner ist der FC Wenden, der zum Auftakt beim TSC Vahdet Braunschweig torlos spielte und ebenfalls ungeschlagen blieb.
Der FC SF Rautheim steht vor seinem ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison. Am 16. August empfängt die Mannschaft den FC Wenden. Beide Teams haben nach dem Auftaktspiel bereits Punkte gesammelt, gehen jedoch mit unterschiedlichen Ergebnissen in die Begegnung.
Rautheim liegt nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf Rang fünf. Beim TSV Wendezelle setzte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 3:2 durch. Damit ist Rautheim eines von sieben Teams, die zum Saisonauftakt einen Sieg verbuchten.
Der FC Wenden hat einen Punkt auf dem Konto und belegt damit Rang neun. Die Mannschaft trennte sich am ersten Spieltag vom TSC Vahdet Braunschweig mit 0:0. Vahdet, das nach dem Saisonende 2025/26 aus der Oberliga Niedersachsen abgestiegen war, steht ebenfalls mit einem Punkt da.
Das 3:2 in Wendezelle verschaffte Rautheim eine gute Ausgangslage für das erste Heimspiel. Der FC Wenden hingegen wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer. Gegen Vahdet blieb die Mannschaft ohne Gegentor und sicherte sich einen Punkt.
Damit treffen am zweiten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, die zum Auftakt ungeschlagen geblieben sind. Rautheim kann dabei auf den ersten Saisonsieg zurückblicken, Wenden auf eine stabile Defensive.
Für beide Teams bietet die Partie die Möglichkeit, ihre Ausgangslage nach dem ersten Spieltag weiter zu verbessern. Rautheim könnte mit einem weiteren Erfolg seine drei Punkte aus Wendezelle bestätigen, während Wenden auf den ersten Sieg der Saison wartet.