Rautheim will den Saisonstart gegen Wenden bestätigen Nach dem 3:2 in Wendezelle empfängt der FC SF Rautheim am zweiten Spieltag den FC Wenden von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim geht mit drei Punkten aus dem ersten Saisonspiel in den zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Gegner ist der FC Wenden, der zum Auftakt beim TSC Vahdet Braunschweig torlos spielte und ebenfalls ungeschlagen blieb.

Der FC SF Rautheim steht vor seinem ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison. Am 16. August empfängt die Mannschaft den FC Wenden. Beide Teams haben nach dem Auftaktspiel bereits Punkte gesammelt, gehen jedoch mit unterschiedlichen Ergebnissen in die Begegnung. Rautheim liegt nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf Rang fünf. Beim TSV Wendezelle setzte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 3:2 durch. Damit ist Rautheim eines von sieben Teams, die zum Saisonauftakt einen Sieg verbuchten.

Der FC Wenden hat einen Punkt auf dem Konto und belegt damit Rang neun. Die Mannschaft trennte sich am ersten Spieltag vom TSC Vahdet Braunschweig mit 0:0. Vahdet, das nach dem Saisonende 2025/26 aus der Oberliga Niedersachsen abgestiegen war, steht ebenfalls mit einem Punkt da. Rautheim mit erfolgreichem Auftakt Das 3:2 in Wendezelle verschaffte Rautheim eine gute Ausgangslage für das erste Heimspiel. Der FC Wenden hingegen wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer. Gegen Vahdet blieb die Mannschaft ohne Gegentor und sicherte sich einen Punkt.