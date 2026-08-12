Rautheim will den Pokallauf fortsetzen

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim steht vor der nächsten Aufgabe im Bezirkspokal Braunschweig. Nach dem deutlichen Auftaktsieg beim TSV Timmerlah wartet am Mittwochabend in der zweiten Runde der TSC Vahdet Braunschweig.

Der FC SF Rautheim hat im Bezirkspokal die nächste Runde erreicht und will den Wettbewerb weiter für sich nutzen. In der zweiten Runde empfängt die Mannschaft am 12. August den TSC Vahdet Braunschweig.

Zum Auftakt hatte Rautheim beim TSV Timmerlah einen klaren 4:0-Erfolg gefeiert. Tim Schmalkoke stellte bereits in der 15. Minute die Führung her und erhöhte nach der Pause auf 2:0 (66.). Lennart van Helt sorgte in der 72. Minute für den dritten Treffer, ehe Ben Mierzwa in der 83. Minute den Endstand herstellte.