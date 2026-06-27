Rautheim verabschiedet eine Identifikationsfigur

– Foto: André Nückel

Der FC SF Rautheim verliert mit Björn Salgmann einen Spieler, der den Verein über viele Jahre geprägt hat. Das Eigengewächs verabschiedet sich aus dem aktiven Herrenbereich und schlägt mit der bevorstehenden Familiengründung ein neues Kapitel auf.

Mit Björn Salgmann endet beim FC SF Rautheim die aktive Zeit eines Spielers, der weit über seine Rolle auf dem Platz hinaus Bedeutung für den Verein hatte. Seit der Jugend trug Salgmann das Trikot der Blau-Weißen und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer festen Größe der ersten Mannschaft.

Während seiner langen Vereinszugehörigkeit erlebte der Offensivspieler zahlreiche sportliche Entwicklungen mit und hatte entscheidenden Anteil an den Aufstiegen des FC SF Rautheim. Als Führungsspieler übernahm er Verantwortung und gehörte über Jahre zu den prägenden Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft.