Rautheim unter Druck – Lauingen-Bornum will ersten Sieg feiern

– Foto: Marcel Eichholz

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 treffen der FC SF Rautheim und der SV Lauingen-Bornum aufeinander. Während Rautheim nach einem witterungsbedingt abgesagten Spiel den Anschluss an das Mittelfeld wahren will, kommt Lauingen-Bornum mit einer Heimniederlage im Gepäck.

Nach der Absage des vergangenen Spieltags gegen den VfL Leiferde stehen die Rautheimer vor der Aufgabe, die drei Punkte im Heimspiel gegen Lauingen-Bornum zu sichern, um den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen.

Der FC SF Rautheim rangiert aktuell auf Platz neun der Tabelle mit 19 Punkten aus 16 Spielen. Die Mannschaft konnte in dieser Saison bislang sechs Siege verbuchen, musste jedoch auch neun Niederlagen hinnehmen.

Der SV Lauingen-Bornum liegt mit 20 Punkten aus 14 Spielen höher auf dem siebten Tabellenplatz. Die Mannschaft ist mit der jüngsten 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Wipshausen nach der Winterpause gestartet und wird im Auswärtsspiel gegen den FC SF Rautheim ein anderes Gesicht zeigen wollen.

Historie der Begegnungen

Im Hinspiel setzte sich der FC SF Rautheim knapp mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Schwember in der 90. Minute. Schiedsrichter der Partie war Wolf. Dieses knappe Ergebnis deutet auf eine ausgeglichene Begegnung hin, in der beide Teams mit hoher Konzentration agieren müssen.

Für Rautheim geht es darum, die Heimstärke auszuspielen und die Defensive stabil zu halten, um nicht in den Tabellenkeller zurückzufallen. Die Partie verspricht ein intensives Duell zweier Mannschaften, die sowohl kämpferisch als auch taktisch gefordert sein werden.