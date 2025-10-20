Rautheim überrollt Wipshausen in zwölf Minuten

Der FC Sportfreunde Rautheim hat am elften Spieltag der Bezirksliga einen klaren 4:0-Erfolg gegen den TSV Wipshausen gefeiert. Die Hausherren entschieden die Begegnung bereits in der ersten halben Stunde und rückten mit nun sechzehn Punkten ins gesicherte Mittelfeld vor.

Luis Schwember brachte Rautheim nach dreizehn Minuten in Führung. Nur zehn Minuten später nutzte Simon Glück einen Fehler im Aufbauspiel der Gäste und erhöhte auf 2:0. Noch bevor Wipshausen reagieren konnte, legte Glück erneut nach (29.). Fünf Minuten später traf Schwember zum zweiten Mal und stellte auf 4:0 – alle drei Tore fielen nach ähnlichem Muster: Tempovorstöße über die Außen, Querpass in die Mitte, Abschluss aus kurzer Distanz.

Nach der Pause stabilisierte sich der Aufsteiger und kam zu mehreren guten Möglichkeiten, blieb aber ohne Torerfolg.

„Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Nach dem 1:0 und einem zu kurzen Rückpass zum 2:0 ist das Spiel innerhalb von zwölf Minuten entschieden“, sagte TSV-Trainer Andreas Laurer. „Rautheim hat das stark gespielt, wir haben es ihnen aber auch zu leicht gemacht. Auf dem kleinen Kunstrasen ist das schwer zu verteidigen – schön wäre es, wenn man vorher wüsste, worauf gespielt wird; damit man sich darauf einstellen kann.“ Und weiter: "In der 2. Halbzeit hat meine Mannschaft dann eine gute Reaktion gezeigt und das Spiel bestimmt. Leider ist es uns nicht gelungen einen Treffer zu erzielen, auch wenn wir einige gute Torchancen hatten."