Rautheim überrascht Wendezelle mit klarem Heimsieg

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim hat am 25. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 für die Überraschung des Wochenendes gesorgt. Gegen den TSV Wendezelle setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch und bezwang damit eines der Spitzenteams der Liga deutlich.

Bereits in der 14. Minute brachte Salgmann den FC SF Rautheim in Führung. Die Hausherren blieben defensiv stabil und setzten offensiv immer wieder Akzente. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Schmalkoke in der 43. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Mit 26 Punkten gestartet, ging der FC SF Rautheim als Außenseiter in die Begegnung gegen den mit 48 Punkten angereisten Tabellenzweiten TSV Wendezelle. Die Gastgeber präsentierten sich jedoch von Beginn an konzentriert und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause bemühte sich Wendezelle um den Anschluss, fand jedoch kaum Mittel gegen die geordnete Defensive der Gastgeber. Rautheim verteidigte diszipliniert und blieb im Umschaltspiel gefährlich.

In der 85. Minute sorgte Glück mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit setzte Buschenlange mit dem 4:0 (90.+4) den Schlusspunkt einer einseitigen Partie. Schiedsrichter Grossmann leitete die Begegnung ohne besondere Vorkommnisse.

Durch den Erfolg verbessert sich der FC SF Rautheim auf 29 Punkte und rückt auf Rang sieben vor. Der TSV Wendezelle bleibt trotz der Niederlage mit 48 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, verpasste jedoch die Chance, den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV zu verkürzen.

Für Rautheim ist der klare Sieg ein wichtiger Schritt im Kampf um einen gesicherten Platz im Mittelfeld. Wendezelle hingegen wird die deutliche Niederlage schnell aufarbeiten müssen, um im Aufstiegsrennen keine weiteren Punkte einzubüßen.