Rautheim startet mit zwei Siegen in die Saison

Der FC SF Rautheim hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Gegen den FC Wenden setzte sich die Mannschaft mit 1:0 durch. Schwember erzielte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer. Damit steht Rautheim nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.
Nach dem 3:2-Auftaktsieg beim TSV Wendezelle ging Rautheim mit drei Punkten in das erste Heimspiel der Saison. Der FC Wenden hatte zum Auftakt gegen den TSC Vahdet Braunschweig 0:0 gespielt und damit einen Punkt gesammelt.
Lange blieb die Begegnung torlos. Erst in der 62. Minute fiel die Entscheidung: Schwember brachte den FC SF Rautheim mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer fielen nicht. Schiedsrichter Hannemann leitete die Partie.
Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel kommt Rautheim nun auf sechs Punkte und steht damit auf dem dritten Tabellenplatz. Nur TuS Fortuna Oberg und BSC Acosta weisen ebenfalls sechs Punkte auf und liegen aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Rautheimern.
Der FC Wenden bleibt nach dem zweiten Spieltag bei einem Punkt und steht auf Rang 13. Nach dem torlosen Auftakt gegen Vahdet wartet die Mannschaft damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg und das erste eigene Tor.
Für Rautheim setzt sich der erfolgreiche Saisonstart dagegen fort. Nach dem 3:2 in Wendezelle und dem 1:0 gegen Wenden hat die Mannschaft in beiden bisherigen Begegnungen gepunktet.