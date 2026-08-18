Rautheim startet mit zwei Siegen in die Saison Der FC SF Rautheim bezwingt den FC Wenden mit 1:0 von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Gegen den FC Wenden setzte sich die Mannschaft mit 1:0 durch. Schwember erzielte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer. Damit steht Rautheim nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Nach dem 3:2-Auftaktsieg beim TSV Wendezelle ging Rautheim mit drei Punkten in das erste Heimspiel der Saison. Der FC Wenden hatte zum Auftakt gegen den TSC Vahdet Braunschweig 0:0 gespielt und damit einen Punkt gesammelt. Lange blieb die Begegnung torlos. Erst in der 62. Minute fiel die Entscheidung: Schwember brachte den FC SF Rautheim mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer fielen nicht. Schiedsrichter Hannemann leitete die Partie.