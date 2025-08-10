Rautheim mit Neuanfang nach Zittersaison

Rautheim absolvierte ein gemeinsames Trainingslager. – Foto: FC Rautheim

Die vergangene Spielzeit war für den FC Rautheim nichts für schwache Nerven. Erst am Ende sicherte sich das Team den Klassenerhalt – als erster Nichtabstiegsplatz. Jetzt soll alles besser werden. Mit neuem Trainer, großem Kaderumbruch und viel Motivation will Rautheim die Bezirksliga nicht mehr nur im Überlebensmodus bestreiten.

„Nach knapp zwei Wochen Sommerpause hat uns der neue Trainer wieder zurück auf den Platz gebeten“, erzählt Kapitän Khalid El Mountassir. Viktor Slawezki, der neue Mann an der Seitenlinie, wolle seine Ideen schnell in der Mannschaft verankern. „Er ist höchstmotiviert, deshalb sind wir auch so früh wieder eingestiegen.“ Mit elf Neuzugängen musste sich das Team zunächst finden – auf und neben dem Platz. Ein Schlüssel dafür war das Trainingslager an der Sportschule Sachsen-Anhalt. „Ich denke, dass wir uns in den letzten Wochen immer mehr gefunden haben und auf einem guten Weg sind, das Maximum aus dieser Mannschaft herauszuholen.“

Die Testspiele verliefen ordentlich – und zeigten eine positive Tendenz. „Von Spiel zu Spiel war eine Steigerung zu erkennen. Das spricht für eine gute Entwicklung innerhalb des Teams.“ Nach zwei Niederlagen zum Start gab es einen 4:1 Erfolg über HSC Leu Braunschweig. Im ersten Pflichtspiel verlor man gegen Landesligist BSC Acosta im Pokal mit 0:5. Der Spielplan in der Liga hat es ebenfalls gleich in sich: Zum Start empfängt Rautheim den MTV Hondelage, Vizemeister der vergangenen Saison. „Hondelage bringt einen guten Mix aus jüngeren und erfahrenen Spielern mit, die lange in der Bezirksliga unterwegs sind“, warnt El Mountassir. Trotzdem will Rautheim selbstbewusst auftreten: „Wir wollen die drei Punkte bei unserem Neustart in Rautheim behalten. Wir werden alles dafür geben, unserem starken Gegner alles abzuverlangen.“