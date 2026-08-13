Rautheim gewinnt nach Rückstand und Elfmeterschießen im Pokal

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim hat die zweite Runde des Bezirkspokals Braunschweig überstanden. Gegen den TSC Vahdet Braunschweig lag Rautheim zunächst mit 0:2 zurück, erkämpfte sich noch vor dem Ende der regulären Spielzeit ein 3:3 und setzte sich anschließend im Elfmeterschießen mit 7:4 durch.

Der TSC Vahdet Braunschweig erwischte den besseren Start und ging in der 24. Minute durch Guy Michel Grah mit 1:0 in Führung. Onur Can Ada erhöhte neun Minuten später auf 2:0. Rautheim verkürzte noch vor der Pause. Benjamin William erzielte in der 40. Minute den Anschlusstreffer und hielt die Gastgeber damit im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel gelang Rautheim der Ausgleich. Simon Glück traf in der 57. Minute zum 2:2. In der 70. Minute drehte Leo Friedrich die Partie und brachte den FC SF Rautheim erstmals in Führung.