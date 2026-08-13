Rautheim gewinnt nach Rückstand und Elfmeterschießen im Pokal

Der FC SF Rautheim hat die zweite Runde des Bezirkspokals Braunschweig überstanden. Gegen den TSC Vahdet Braunschweig lag Rautheim zunächst mit 0:2 zurück, erkämpfte sich noch vor dem Ende der regulären Spielzeit ein 3:3 und setzte sich anschließend im Elfmeterschießen mit 7:4 durch.
Der TSC Vahdet Braunschweig erwischte den besseren Start und ging in der 24. Minute durch Guy Michel Grah mit 1:0 in Führung. Onur Can Ada erhöhte neun Minuten später auf 2:0. Rautheim verkürzte noch vor der Pause. Benjamin William erzielte in der 40. Minute den Anschlusstreffer und hielt die Gastgeber damit im Spiel.
Nach dem Seitenwechsel gelang Rautheim der Ausgleich. Simon Glück traf in der 57. Minute zum 2:2. In der 70. Minute drehte Leo Friedrich die Partie und brachte den FC SF Rautheim erstmals in Führung.
Die Entscheidung fiel jedoch nicht in der regulären Spielzeit. Vahdet erhielt in der 77. Minute einen Strafstoß, den Justin Eilers zum 3:3 verwandelte.
Damit musste die Partie im Elfmeterschießen entschieden werden. Dort behielt der FC SF Rautheim die Oberhand und setzte sich insgesamt mit 7:4 durch. Nach dem 4:0-Erfolg beim TSV Timmerlah in der ersten Runde steht Rautheim damit in der dritten Runde des Bezirkspokals Braunschweig.