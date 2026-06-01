Rautheim entscheidet die Partie nach der Pause deutlich Tabellensiebter setzt sich beim abgeschlagenen Schlusslicht Groß Lafferde mit 5:0 durch von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC SF Rautheim hat seine Favoritenrolle erfüllt und beim SV Teutonia Groß Lafferde einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Während Rautheim seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigte, bleibt Groß Lafferde abgeschlagen am Tabellenende.

Vor dem Anpfiff lagen zwischen beiden Mannschaften fast 30 Punkte. Der FC SF Rautheim reiste mit 34 Zählern als Tabellen­siebter an, während Groß Lafferde mit lediglich sieben Punkten auf Rang 15 stand und bereits als Absteiger feststand. Auf dem Platz waren die Unterschiede zunächst jedoch nicht unmittelbar sichtbar. Die Gastgeber hielten die Begegnung über weite Strecken der ersten Halbzeit offen und verhinderten zunächst einen Rückstand. So ging es trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste mit einem 0:0 in die Pause.

Für Groß Lafferde bot sich damit die Möglichkeit, an die engagierten Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis hielt allerdings nur wenige Minuten nach Wiederbeginn. Doppelschlag bringt die Entscheidung Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Rautheim die Weichen auf Sieg. Benjamin William erzielte in der 49. Minute das 1:0 und brach damit den Widerstand der Gastgeber. Nur eine Minute später legte Kimo Lasse nach und erhöhte auf 2:0. Der schnelle Doppelschlag nahm der Partie früh die Spannung und brachte die Gäste endgültig auf Kurs.