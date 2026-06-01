Rautheim entscheidet die Partie nach der Pause deutlich

Der FC SF Rautheim hat seine Favoritenrolle erfüllt und beim SV Teutonia Groß Lafferde einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Während Rautheim seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigte, bleibt Groß Lafferde abgeschlagen am Tabellenende.
Vor dem Anpfiff lagen zwischen beiden Mannschaften fast 30 Punkte. Der FC SF Rautheim reiste mit 34 Zählern als Tabellensiebter an, während Groß Lafferde mit lediglich sieben Punkten auf Rang 15 stand und bereits als Absteiger feststand.
Auf dem Platz waren die Unterschiede zunächst jedoch nicht unmittelbar sichtbar. Die Gastgeber hielten die Begegnung über weite Strecken der ersten Halbzeit offen und verhinderten zunächst einen Rückstand. So ging es trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste mit einem 0:0 in die Pause.
Für Groß Lafferde bot sich damit die Möglichkeit, an die engagierten Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis hielt allerdings nur wenige Minuten nach Wiederbeginn.
Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Rautheim die Weichen auf Sieg. Benjamin William erzielte in der 49. Minute das 1:0 und brach damit den Widerstand der Gastgeber. Nur eine Minute später legte Kimo Lasse nach und erhöhte auf 2:0. Der schnelle Doppelschlag nahm der Partie früh die Spannung und brachte die Gäste endgültig auf Kurs.
Mit zunehmender Spielzeit machte sich die höhere Qualität der Rautheimer bemerkbar. Simon Glück erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, ehe Nils Hoffmeister sieben Minuten später den vierten Treffer nachlegte.
Den Schlusspunkt setzte Maddox Schülke in der 89. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
Mit dem Auswärtssieg verbessert der FC SF Rautheim sein Punktekonto auf 37 Zähler und bestätigt seine Position im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Die Mannschaft nutzte insbesondere die starke Phase nach der Pause konsequent und stellte den Sieg früh sicher.
Für den SV Teutonia Groß Lafferde war es dagegen die 22. Niederlage der Saison. Mit sieben Punkten und nun 27:100 Toren bleibt die Mannschaft auf dem vorletzten sportlichen Tabellenplatz und wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied letztlich die Effizienz der Gäste die Partie. Der Doppelschlag unmittelbar nach Wiederbeginn ebnete den Weg zu einem am Ende klaren Erfolg des Tabellensiebten.