Rautheim dreht Partie gegen Vechelde vor der Pause Schmalkoke trifft doppelt beim 3:1-Heimerfolg von red · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der FC SF Rautheim hat sich im direkten Duell mit dem SV Arminia Vechelde wichtige Punkte gesichert. Nach frühem Rückstand gewann die Mannschaft von Trainerseite vor heimischer Kulisse mit 3:1 und setzte sich damit im unteren Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 weiter ab.

Vor dem Spiel lagen beide Mannschaften nur zwei Punkte auseinander. Der FC SF Rautheim ging mit 31 Punkten in die Begegnung, der SV Arminia Vechelde reiste mit 29 Punkten an. Entsprechend hatte die Partie für beide Teams Bedeutung im Kampf um den Abstand zur unteren Tabellenregion. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Bytyqi brachte Vechelde in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Rautheim zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und reagierte noch vor der Pause mit hoher Effizienz.