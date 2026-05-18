Rautheim dreht Partie gegen Vechelde vor der Pause

Der FC SF Rautheim hat sich im direkten Duell mit dem SV Arminia Vechelde wichtige Punkte gesichert. Nach frühem Rückstand gewann die Mannschaft von Trainerseite vor heimischer Kulisse mit 3:1 und setzte sich damit im unteren Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 weiter ab.
Vor dem Spiel lagen beide Mannschaften nur zwei Punkte auseinander. Der FC SF Rautheim ging mit 31 Punkten in die Begegnung, der SV Arminia Vechelde reiste mit 29 Punkten an. Entsprechend hatte die Partie für beide Teams Bedeutung im Kampf um den Abstand zur unteren Tabellenregion.
Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Bytyqi brachte Vechelde in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Rautheim zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und reagierte noch vor der Pause mit hoher Effizienz.
Schmalkoke erzielte in der 30. Minute den Ausgleich, ehe Glück neun Minuten später die Partie zugunsten der Gastgeber drehte. Nur zwei Minuten danach erhöhte erneut Schmalkoke auf 3:1 und sorgte damit bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.
Im zweiten Durchgang konzentrierte sich der FC SF Rautheim zunehmend auf die defensive Stabilität und ließ Vechelde nur selten gefährlich vor das eigene Tor kommen. Die Gäste bemühten sich um den Anschluss, fanden gegen die kompakte Defensive der Hausherren jedoch kaum Lösungen.
Mit dem Heimsieg festigt Rautheim seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle und baut den Vorsprung auf die Abstiegsregion aus. Vechelde hingegen verpasst die Möglichkeit, im Tabellenkeller weiter Boden gutzumachen und bleibt bei 29 Punkten.