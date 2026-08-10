Rautheim dreht Auftakt in Wendezelle

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Wendezelle hat den Saisonauftakt in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 verloren. Gegen den FC SF Rautheim reichte eine 2:1-Führung nicht zum Punktgewinn. Die Gäste setzten sich mit 3:2 durch und belegen nach dem ersten Spieltag Rang fünf.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Leo Friedrich brachte Rautheim in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Wendezelle reagierte noch vor der Pause: Sven Balke erzielte in der 40. Minute den Ausgleich, Marvin-Luca Janke traf zwei Minuten später zur 2:1-Führung.

Der TSV Wendezelle ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Vor heimischem Publikum unterlag die Mannschaft dem FC SF Rautheim mit 2:3. Wendezelle steht damit nach dem ersten Spieltag auf dem zehnten Tabellenplatz und hat noch keinen Punkt auf dem Konto. Rautheim rangiert mit drei Punkten auf Platz fünf.

Rautheim entscheidet die Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel gelang dem FC SF Rautheim die erneute Wende. Luis Schwember traf in der 50. Minute zum 2:2. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Simon Glück erzielte in der 78. Minute den dritten Treffer der Gäste und stellte damit den 3:2-Endstand her.

Wendezelle konnte auf den erneuten Rückstand nicht mehr antworten. Rautheim nimmt damit drei Punkte aus Wendezelle mit, während die Gastgeber zum Saisonauftakt leer ausgehen.