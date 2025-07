Rauswurf nach Interview: DJK Südwest trennt sich von Trainer Henke

Die DJK Südwest Köln hat sich überraschend von Trainer Sven Henke getrennt – nur wenige Wochen nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga. Der Hauptgrund war aber nicht sportlicher Natur: ein Interview, in dem Henke offene Worte fand – und dem Verein damit zu weit ging.

"Eigentlich wollten wir die Pause nutzen und uns von der schwierigen Saison erholen“, erzählt Henke im Gespräch. "Ich war noch bei einem Trainertreffen, kurze Zeit später wurde ich zu einem erneuten Treffen zitiert, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich entlassen werde. Hauptgrund sei das Interview gewesen, ich würde die Vereinswerte nicht nach außen tragen. Dabei wäre ich schon längst weg gewesen, wenn ich die Werte des Vereins nicht vertreten hätte. Es gab noch weitere Details, die ich aber nicht öffentlich machen will.“

Beim entlassenen Trainer schwingt noch immer spürbar Wehmut mit: "Wir haben dort etwas wirklich Großartiges aufgebaut. Ich werde diese Mannschaft sehr vermissen. Mir wurde etwas genommen, für das ich mit 110 Prozent Herzblut gelebt habe."

Der 39-Jährige, der vor seiner Trainerzeit selbst zwei Jahrzehnte lang für die DJK die Schuhe schnürte, war seit 2018 im Trainerteam aktiv. Erst Co-Trainer in der Kreisliga B, dann Chefcoach: Henke führte Südwest 2023 in die Bezirksliga und schaffte dort sensationell den direkten Durchmarsch in die Landesliga – ehe der Klassenerhalt nach einer Saison verpasst wurde.