Rauschtenberger wechselt von Schönebeck nach Schonnebeck

In der Zeit rund um den Karneval gab es ein Gespräch zwischen den Vereinsverantwortlichen und dem Übungsleiter. "Mir wurde dann mitgeteilt, dass die Kommunikation zwischen mir und den Senioren nicht so passend ist. Das war wohl der offizielle Grund, warum man sich von mir getrennt hat", sagte er. Weiter führte er aus: "Nach dem Gespräch hatte ich den Eindruck, dass man nicht hundertprozentig hinter mir steht. Mir fehlt da einfach ein bisschen die Wertschätzung nach sechseinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit."

Diese erfolgreiche Arbeit, von der der ehemalige Schönebecker spricht, spiegelt sich in den Zahlen und Statistiken wieder, die er über die Jahre gesammelt hat. In der B-Junioren-Leistungsklasse des Kreises Essen der Saison 2022/23 wurde sein Team mit 81 Zählern Meister. Hinzu kam ein außergewöhnliches Torverhältnis von 154:22 in 30 Partien. In der darauffolgenden Spielzeit sicherte sich seine Truppe den zweiten Rang und den damit verbundenen Aufstieg in die Niederrheinliga.

In der aktuellen Saison führte er seine Mannschaft bis auf den sechsten Platz der A-Junioren-Niederrheinliga. Bei seinem neuen Klub machte er da weiter, wo er in Schönebeck aufgehört hatte. In seinem ersten Duell besiegte Schonnebeck den 1.FC Mönchengladbach mit 4:1. Noch zwei Begegnungen sind für ihn und sein Team in dieser Spielzeit zu absolvieren. Mit weiteren Punkten ergibt sich sogar die Chance, seinen alten Verein einzuholen.