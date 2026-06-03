Raus mit Applaus: SV Biemenhorst mit würdigem Oberliga-Abschied

Gute Leistung von Biemenhorst zum Abschluss. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Der SV Biemenhorst hat sich in Würde aus der Oberliga Niederrhein verabschiedet und den SV Sonsbeck mit 4:2 geschlagen. Während Biemenhorst bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger feststand, war Sonsbeck seit Sonntag sicher gerettet. Entsprechend ging es tabellarisch nicht mehr um die ganz große Entscheidung, sportlich aber setzte der Tabellenletzte noch einmal ein deutliches Zeichen.

Die Gastgeber erwischten einen starken ersten Durchgang. Jannis Schmitz brachte Biemenhorst in der 14. Minute in Führung, ehe Dardan Pepa nur vier Minuten später auf 2:0 stellte. Noch vor der Pause legte Pepa seinen zweiten Treffer nach (37.), bevor Darnell Jeron Weidemann in der 41. Minute sogar das 4:0 erzielte. Sonsbeck reagierte nach dem Seitenwechsel und kam durch einen Doppelpack von Luca Janßen noch einmal heran. Der Offensivspieler verkürzte zunächst in der 54. Minute und traf vier Minuten später zum 4:2.

Mehr gelang den Gästen allerdings nicht mehr. Biemenhorst bleibt damit trotz des Sieges Schlusslicht, verabschiedet sich aber mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga. Sonsbeck beendet die Saison im Mittelfeld, die Endplatzierung ergibt sich allerdings erst am Sonntag, wenn der spannende Abstiegskampf dann endgültig beendet sein wird.