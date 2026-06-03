Raus mit Applaus: SV Biemenhorst mit würdigem Oberliga-Abschied

Die Gastgeber erwischten einen starken ersten Durchgang. Jannis Schmitz brachte Biemenhorst in der 14. Minute in Führung, ehe Dardan Pepa nur vier Minuten später auf 2:0 stellte. Noch vor der Pause legte Pepa seinen zweiten Treffer nach (37.), bevor Darnell Jeron Weidemann in der 41. Minute sogar das 4:0 erzielte. Sonsbeck reagierte nach dem Seitenwechsel und kam durch einen Doppelpack von Luca Janßen noch einmal heran. Der Offensivspieler verkürzte zunächst in der 54. Minute und traf vier Minuten später zum 4:2.
Mehr gelang den Gästen allerdings nicht mehr. Biemenhorst bleibt damit trotz des Sieges Schlusslicht, verabschiedet sich aber mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga. Sonsbeck beendet die Saison im Mittelfeld, die Endplatzierung ergibt sich allerdings erst am Sonntag, wenn der spannende Abstiegskampf dann endgültig beendet sein wird.
SV Biemenhorst – SV Sonsbeck 4:2
SV Biemenhorst: Rijad Bytyqi (77. Lennart Brandes), Julian Overbeck, Luca Ridder, Niklas Ridder, Luca Puhe (74. Jan Weibring), Felix Jonah Scharf (35. Darnell Jeron Weidemann), Luca Schanzmann, Dardan Pepa, Sohail Nadi, Jayden Houtriet (57. Justin Heckers), Jannis Schmitz (66. Max Peerenboom) - Trainer: Marc Gebler
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh (46. Jannik Hinsenkamp), Tobias Meier (63. Marco De Stefano), Philipp Elspaß (46. Tymoteusz Miller), Christoph Elspaß, Shadi Ghrayeb, Jannis Pütz, Philip Pokora (67. Leon Hammerschmidt), Semih Güngör, Luca Janßen, Niklas Binn (26. Klaus Keisers), Daniel Gorden Raul - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 352
Tore: 1:0 Jannis Schmitz (14.), 2:0 Dardan Pepa (18.), 3:0 Dardan Pepa (37.), 4:0 Darnell Jeron Weidemann (41.), 4:1 Luca Janßen (54.), 4:2 Luca Janßen (58.)
Recht kurzfristig wurde das Duell der beiden Klubs auf den Mittwoch vorgezogen, immerhin hat Sonsbeck auch erst seit dem nennenswerten 4:2-Erfolg gegen den SC St. Tönis am Sonntag den Klassenerhalt sicher. Es wird das vorerst letzte Duell mit Schlusslicht SV Biemenhorst sein, denn die Bocholter steigen nach zwei Jahren aus der Oberliga Niederrhein ab und starten ab Juli in der Landesliga neu.
Wie die Partie verläuft, berichtet Jens Kröll am Mittwochabend ab 20 Uhr im Liveticker:
34. Spieltag
Mi., 03.06.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
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