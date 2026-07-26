Raus mit Applaus – Heider SV 0:3 im Landespokal gegen VfB Lübeck von Olaf Wegerich · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Tarek von Böhlen (Heider SV) setzt Henry Jeschonek unter Druck. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV muss seine Pokalträume begraben. Nach der 0:3 (0:1) Heimniederlage vor 885 Zuschauern im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße gegen den VfB Lübeck war für die Dithmarscher trotz einer ansprechender Leistung im SHFV-LOTTO-Pokal im Viertelfinale Endstation. Die völlig neu formierte Mannschaft des VfB Lübeck steht nach einer soliden Leistung damit absolut verdient im Halbfinale. Eine Woche vor dem Punktspielstart feierte Jonah Gieseler nach seiner überstandenen Herzmuskelentzündung unter dem großen Beifall des Publikums seine lange ersehntes Comeback für die Schwarz-Weißen.

Heide mit guten Start Bei besten äußeren Bedingungen erwischten die sehr mutig auftretenden Gastgeber im Traditionsderby gegen die Hansestädter einen guten Start und kamen auch durch ihr konsequentes Pressing bereits in der Anfangsphase durch Mika Kieselbach zu einem guten Abschluss, den Torhüter Finn Böhmker parieren konnte, während wenig später ein Flachschuss von Fabian Arndt (6.) den Außenpfosten touchierte. Doch nach und nach fingen sich die sehr sauber kombinierenden Gäste und konnten zunächst mit einer Reihe von Eckbällen für Gefahr sorgen, die jedoch bis dahin nichts einbrachten.

Azat Selcuk (Heider SV) versuchte immer wieder Druck über die Flügel zu machen. – Foto: Volker Schlichting

Pfundheller mit dem Führungstreffer Aber die Lübecker ließen nicht locker und nachdem sich Felix Mandl schön über die rechte Seite durchgesetzt hatte, passte der Neuzugang vom FC Dornbirn aus der österreichischen Regionalliga zurück an die Strafraumgrenzte, wo Bjarne Pfundheller (22.) aus gut 16 Metern mit einem Schlenzer in den rechten Giebel den Führungstreffer für die Gäste erzielen konnte.

Doch der Rückstand wurde für die weiter mutig spielenden Gastgeber nicht zum Stimmungskiller, denn Felix Mandl verpasste es wenig später, als er an Christopher Thomsen im Heider Tor scheiterte den Vorsprung weiter auszubauen. Heide verpasst den Ausgleich Nach einem Eckball von Christopher Buchtmann auf den zweiten Pfosten lag sogar der Ausgleich in der Luft, doch der gut gesetzte Kopfball von Mika Kieselbach konnte in höchster Not kurz vor der Torlinie geklärt werden. Obwohl der VfB mit seinen schnellen Spitzen einige Konterchancen fahrlässig verspielte, blieb die Partie bis zum Halbzeitpfiff des souveränen Spielleiters Steffen Brandt vom SV Wasbek weiterhin sehr intensiv und hart umkämpft.

Die Riesenchance von Mika Kieselbach (Heider SV) zum Ausgleich. – Foto: Volker Schlichting

VfB erhöht nach Standard durch Ajkic Kurz nach der Pause dann der Tiefschlag für die Gastgeber, als Selim Ajkic (49.) nach einem Eckball den Ball aus dem Gewühl zum zweiten Treffer für die Lübecker über die Linie bugsiert. Das zweite Gegentor unmittelbar nach der Pause bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn fortan übernehmen die laufstarken Gäste mit vielen guten Kombinationen – oft initiiert von ihrem Kapitän Marvin Thiel – das Kommando, während die Gastgeber das weiterhin hohe Tempo der Lübecker nur bedingt mithalten können. Der VfB verpasst es in dieser guten Phase, als die Mannschaft auch vor allem Dank ihre Passschärfe und Zielstrebigkeit brilliert, sich deutlich abzusetzen. Nur 180 Sekunden nach dem Führungstreffer ist es erneut der wuselige Felix Mandl, der nach schöner Vorarbeit von Daouda Beleme zwar den Heider Torhüter umspielt, aber zu weit nach Außen abgedrängt wird und neben das Tor zielt. Die Gastgeber lassen sich zwar nicht hängen, kommen aber nur noch selten zu guten Offensivaktionen. Lediglich ein Freistoß von Patrick Storb, der knapp neben dem Tor landet, und ein harmloser Kopfball von Mika Kieselbach nach einer Ecke von Christopher Buchtmann sorgen noch einmal für kurze Schreckmomente bei den Gästen.

Henry Jeschonek (VfB Lübeck) im Duell mit Mathis Harms (Heider SV) Rechts Marvin Thiel. – Foto: Volker Schlichting

Heide bringt frische Kräfte – Lübeck trifft Heides Trainer Markus Wichmann versucht, nach knapp einer Stunde noch einmal dem Spiel mit frischen Kräften und einem Vierfach-Wechsel eine Wende zu geben – darunter auch Jonah Gieseler, der mit tosenden Applaus nach seiner Zwangspause vom Heider Publikum begrüßt wurde - doch auch diese Maßnahme verpufft schneller als gedacht, denn nur drei Minuten nach dem letzten Personaltausch wird Selim Ajkic (66.) mit seinem zweiten Treffer - nachdem zuvor Daouda Beleme noch am glänzend parierenden Heider Torhüter gescheitert war - mit seinem Abstauber zum 0:3 endgültig zum Partycrasher. Trotz des nun aussichtslosen Rückstandes versuchten die Gastgeber alles und wollten zumindest den Ehrentreffer erzwingen, aber auch der sollte ihnen gegen eine sehr reife und abgeklärte Lübecker Mannschaft, die oft zielstrebiger und handlungsschneller wirkte, nicht vergönnt sein. Richtig gefährlich wurde es noch mal, als Mika Kieselbach einen Kopfball nach Flanke von Lennart Busch zu zentral angesetzt hatte und der Heider Mittelstürmer den bei einem Abstoß zu zögerlich agierenden Lübecker Torhüter mit einem Pressschlag fast überrascht hätte. Für den VfB vergab Tom Kankowski, vom Regionalligaabsteiger BW Lohne in die Marzipanstadt gewechselt, die letzte Torchance. Auch Gästetrainer Kevin Rodewald nutzt die Schlussphase noch zu vier Wechseln, um möglichst vielen Spielern aus seinem Kader Einsatzzeiten zu verschaffen.