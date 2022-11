Raus mit Applaus: FC Memmingen überwintert als Tabellenzweiter

Raus mit Applaus. Der FC Memmingen hat mit einem 2:0 (0:0) Auswärtserfolg beim TSV Nördlingen einen perfekten Jahresausklang gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl überwintert auf dem zweiten Bayernliga-Tabellenplatz, der am Ende zu den Relegationsspielen zur Regionalliga berechtigt. Möglich wurde das durch den eigenen Erfolg, die Schützenhilfe des TSV Kottern, der seine Siegesserie in Landsberg fortsetzte (und sich selbst in den Kreis der Aufstiegskandidaten katapultierte) und dem Unentschieden von Ingolstadt II bei 1860 München II.

Ein Doppelschlag entschied das Spiel der Memminger vor 380 Zuschauern im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion. Jakob Gräser nickte in der 71. Minute eine Flanke von Fabian Lutz ein. Vier Minuten später stach die Joker-Variante mit Mehmet Fidan und Dominik Stroh-Engel, der seinen siebten Saisontreffer markierte. Vorausgegangen war nach einer guten Stunde zuvor ein ungewöhnlicher Vierfach-Wechsel von Baierl. Nicht, weil er mit dem ausgewechselten Quartett unzufrieden war, sondern aus der Überzeugung heraus, dass nach einem vorangegangen Abnützungskampf in der ersten Halbzeit die Qualität von der Bank das Spiel entscheiden würde. Ein paar Minuten brauchte der FCM, um sich zu finden und schlug dann eiskalt zu. Die restliche Spielzeit war Formsache, weil die Hausherren personell und kräftemäßig nichts mehr entgegenzusetzen hatten.

Mit voller Kapelle war der Fußball-Club ins Ries gereist und bot gleich elf Ersatzspieler auf, wobei es bei Pascal Maier und Martin Dausch nicht gegangen wäre. Beide mussten nach dem Aufwärmtraining passen und zwangen Baierl dazu kurzfristig umzustellen. „Wir hatten immer wieder Wechsel“, sorgten die kurzfristigen Ausfälle für keine großen Sorgenfalten. Schon vor den Umstellungen stand das Startelfdebüt von Maximilian Rupp fest. In der Innenverteidigung ist der FCM gleich mehrfach adäquat besetzt. Auch Junior Noah Müller machte die Sache nach seiner Einwechslung gut.

Der qualitativ breite Kader kann auch im Frühjahr ein wichtiger Faktor im Aufstiegsrennen werden, zumal dann auch Stürmer Ardian Morina und Torhüter Martin Gruber nach ihren Verletzungen zur Verfügung stehen sollten. Der Sieg in Nördlingen bescherte nicht nur wichtige Bayernliga-Punkte, sondern zählte auch als Qualifikationsspiel für den BFV-Toto-Pokal. Hier geht es dann am 15. Juli nächsten Jahres um den Einzug in die bayerische Pokal-Hauptrunde in der Folgesaison. Da wundert es nicht, dass die Stimmung bei der internen Abschlussfeier beim Ritteressen in Kirchberg prächtig war.