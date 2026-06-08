Raus mit Applaus - der 1. FC Kleve ist trotz Erfolgs der Verlierer

„Die Enttäuschung ist riesengroß. Die Mannschaft hat noch einmal alles reingeworfen und erneut eine Partie nach Rückstand gedreht. Ich hatte fest damit gerechnet, dass wir bei einem Sieg in der Klasse bleiben“, sagte Umut Akpinar. Georg Mewes stieß ins gleiche Horn. „So ein Mist, ist das bitter. Ich glaube nicht, dass schon einmal eine Mannschaft mit 41 Punkten aus der Oberliga abgestiegen ist“, so der Sportliche Leiter.

Die Mannschaft wurde von den gut 250 Fans, die das Team unterstützt hatten, mit Applaus verabschiedet. „Nur ein Jahr, dann sind wir wieder da“, sangen die Klever Zuschauer. Für die Spieler und Funktionäre des 1. FC Kleve war dies allenfalls ein ganz schwacher Trost, weil die Hoffnung groß gewesen war, sich bei einem weiteren Sieg retten zu können.

Nach einer Stunde gab es trotz Führung kaum noch Hoffnung

Doch nach einer Stunde bekamen auch die Spieler auf dem Rasen mit, dass auf den anderen Plätzen nicht die dringend benötigten Ergebnisse geliefert wurden. Da hatte Juliano Ismanovski (53., 55.) die Partie gerade mit zwei sehenswerten Treffern gedreht. Die Klever Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Denn die Mannschaft war nach schwachem Start und der Homberger Führung durch Julian Bode (29.) immer besser ins Spiel gekommen. Sie zeigte dabei erneut die Moral und den Einsatz, die schon verantwortlich dafür gewesen waren, dass der 1. FC Kleve sich mit einer Serie von sieben Partien ohne Sieg sein Abstiegs-Endspiel gesichert hatte.

Die Rückschläge gab es aber in Form der Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Der FC Monheim lag gegen den Tabellenzweiten Ratingen 04/19, der gewinnen musste, um eventuell noch Meister zu werden, mit 2:0 vorne. Und als der FC Büderich zu Beginn der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg mit 3:1 in Führung ging, war dies der Anfang vom Ende der acht Klever Jahre in der Oberliga. Von da an gab es so gut wie keine Hoffnung mehr auf die dringend benötigte Schützenhilfe.

Ein „ganz bitterer Abschied“ für Kapitän Fabio Forster

„Das ist ein ganz bitterer Abschied für mich“, sagte Kapitän Fabio Forster, der den 1. FC Kleve nach 18 Jahren verlässt und zum 1. FC Lintfort wechselt, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Er wurde nach dem Abpfiff erst von seinem langjährigen Mitspieler Niklas Klein-Wiele, der wegen einer Gelb-Sperre fehlte, getröstet.