Raus aus der Formkrise? FSV Frankfurt beim SC Freiburg II gefordert

Die Luft scheint beim FSV Frankfurt nach den jüngsten Ergebnissen raus zu sein. Im Zuge einer nicht nach Maß verlaufenen Rückrunde hat sich das Team von Trainer Tim Görner mehr oder weniger aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Mit 41 Punkten belegt der FSV derzeit den vierten Tabellenplatz. Seit nunmehr drei Spielen wartet die Mannschaft auf einen erlösenden Sieg.

Doch auch der kommende Gegner durchlebt sportlich schwere Zeiten. Der SC Freiburg II rangiert aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und hat 30 Zähler auf dem Konto. Zwar scheinen die Hausherren im Kampf um den Klassenerhalt gewissermaßen gefestigt zu sein, doch sie müssen zwingend weiter auf Punkte bauen, um nicht in den dramatischen Strudel der bis zu fünf Abstiegsränge zu geraten.

Auch am vergangenen Spieltag reichte es gegen den Tabellenletzten Bahlinger SC nur zu einem 1:1-Unentschieden. Erst in der 80. Minute bewahrte Phil Kemper sein Team vor einer Heimniederlage, nachdem Erijon Shaqiri die Gäste zuvor kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Nun geht es für den FSV einzig darum, wieder in Form zu finden und oben dranzubleiben.

Die Bilanz der zweiten Saisonhälfte ist alarmierend: Die Mannschaft von Trainer Bernhard Weis ist das schlechteste Rückrundenteam der gesamten Liga. Bislang konnte in der Rückrunde lediglich gegen den Vorletzten TSV Schott Mainz gewonnen und insgesamt nur vier Punkte gesammelt werden.

Auswärtsmacht gegen Offensivgefahr

Trotz der prekären tabellarischen Formkurve beider Klubs wird die Partie für den FSV Frankfurt garantiert kein Selbstläufer. Besondere Vorsicht ist vor allem vor der Angriffsreihe der Gastgeber geboten. Mit Fabian Rüdlin, der in dieser Saison bereits elf Tore verbuchen konnte, und David Amegnaglo mit zehn Treffern, verfügt Freiburg über ein brandgefährliches Offensivduo.

Zwar stecken auch diese beiden Ausnahmespieler, passend zur Gesamtsituation ihres Teams, momentan in einer gewissen Formkrise, doch ihre individuelle Qualität ist in der Liga unbestritten.

Die große Hoffnung der Frankfurter ruht auf der eigenen Auswärtsstärke. Das Team gehört in der Fremde zu den stärksten Mannschaften der Spielklasse und muss genau diese Stärke am Samstag auf den Platz bringen, um die eklatante Formschwäche der Gastgeber konsequent auszunutzen.

Zeit für die späte Revanche

Zusätzliche emotionale Motivation dürften die Gäste aus der bitteren Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit ziehen. Das Hinspiel endete mit einer überaus schmerzhaften 1:2-Heimniederlage für Frankfurt.

Damals glich Ben-Luca Fisher die frühe Führung der Freiburger durch Oscar Wiklöf noch in der ersten Halbzeit aus, doch tief in der Nachspielzeit versetzte Mathias Fetsch den Frankfurtern mit seinem Siegtreffer in der 96. Minute den sprichwörtlichen K.o.-Schlag.

Wenn am Samstag,28. März 2026, um 14 Uhr der Ball rollt, haben die Görner-Schützlinge die Chance auf Revanche. Es wird ein intensives Duell zweier Teams auf der Suche nach ihrer Formkrise, bei dem Frankfurt alles daran setzen wird, den dringend benötigten Befreiungsschlag zu landen.