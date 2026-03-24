 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Raus aus der Abstiegszone: TuS Birk mit Überraschungserfolg

Kreisliga A Sieg: Der TuS Birk hat sich mit dem überraschenden 3:2-Erfolg über den 1. FC Spich II aus der Abstiegszone gehievt.

von Niklas Bien · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser
Voller Einsatz: Der TuS Birk ist nicht mehr auf einem Abstiegsplatz – Foto: stefan.hahne@web.de

Verlinkte Inhalte

Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Es sind häufig genau diese Spiele, die es braucht, um in der Liga zu bleiben: Der TuS Birk hat sich mit 3:2 gegen den Vorjahres-Vizemeister 1. FC Spich II durchgesetzt und hat sich mit nun 19 Punkten zum ersten Mal seit dem vierten Spieltag aus der Abstiegszone geschossen. Dort befinden sich nun der 1. FC Niederkassel II (16 Pkt.), Aufsteiger TuS Winterscheid (16 Pkt.), der SV Umutspor Troisdorf (17 Pkt.) und der SV Allner-Bödingen (18 Pkt.).

Spich antwortet nur zweimal

Abpfiff

Leon Bartke brachte den Außenseiter in der 37. Minute mit einem schönen Distanzschuss in Führung, Spich glich kurz nach der Pause in Person von Simon Schultz aus. Beinahe im direkten Gegenzug stellte Stefan Kinzel die Birk-Führung wieder her, der Tabellensechste hatte aber wieder eine Antwort parat: Simon Ustjanskij glich zum 2:2 aus. Der goldene Moment gehörte am Sonntagnachmittag TuS-Eigengewächs Samuel Hou, der in der 83. Minute zum entscheidenden 3:2 traf. Der fünfte Saisonsieg für den TuS Birk, der einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf macht.

Stein überragt mit vier Toren

Tabellenführer SV Bergheim hatte mit Rot-Weiß Hütte derweil Mühe, setzte sich letztlich aber doch sehr deutlich mit 6:3 durch. Markus Stein hatte mit einem Doppelpack für Bergheim vorgelegt, Daniel Mbungu Masaka zum 3:1 getroffen. Hüttes Blerton Ademi hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzt. Im zweiten Durchgang legte Stein zwei weitere Treffer nach: Zum zwischenzeitlichen 4:1 und zum 6:3-Endstand. Damian Burski und Kent Hensellek hatten Hütte mit einem Doppelschlag in der 70. Minute auf 3:4 herangebracht. Die spannende Schlussphase beendete Florent Muja in der 87. Minute mit dem 5:3.

Die weiteren Spiele des 20. Spieltags

SV Fortuna Müllekoven – TuS Mondorf 1920 II 1:4
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Timur Yunusov (79. Jan Pellkofer), Zakariae Bourassi (62. Dennis Gemünd), Marco Nolden (62. Tim Neuß), Baris Cam, Mark Bruns (76. Yannick Vomfell), Besmir Simnica, Marlon Zschau, Daniel Verstrepen (76. Armend Kastrati) - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
TuS Mondorf 1920 II: Elias Albert Dresen, Alexander Böthling, Konstantin Westenhoff, Nico Rother, Andrés Gallego-Costa, Noah Wagner (80. Severin Reinartz), Fabian Beck, Darren Boyles (70. Clemens Loke), Maximilian Drews, Daniel Seiffert (58. Gino Lauriola), Eric-Noah Langenfeld (70. Rachid Eckert) - Trainer: Fabian Hinrichsen
Tore: 1:0 Daniel Verstrepen (18.), 1:1 Eric-Noah Langenfeld (28.), 1:2 Noah Wagner (30.), 1:3 Eric-Noah Langenfeld (44.), 1:4 Noah Wagner (57.)

________________

TSV 06 Wolsdorf – SV Umutspor Troisdorf 2:1
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lukas Himmrich, Henrik Schyns (36. Lennart Schulte), Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia, Tim Schellenbach, Ben Bohnau, Jan-Niklas Hundenborn (81. Felix Hauck), Philipp Herschel, Luc Pullem, Maximilian Hauck (92. Steffen Ulrich) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi, Driton Murseli, Musanga Joseph Kalonji (54. Beytullah Demirhan), Özgür Borlu, Abdülhaluk Karakas, Benny Takula, Noah Arrouchdi, Sibar Ibrahim, Imran Erdem, Jardel Miezi (87. Cem Altuntas) - spielender Co-Trainer: Clinton Mampuya - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Jannik Lohr
Tore: 0:1 Abdülhaluk Karakas (13.), 1:1 Maximilian Hauck (51.), 2:1 Felix Hauck (84.)

________________

FC Kosova Sankt Augustin – TuS Winterscheid 4:2
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi (46. Behar Haxha), Jakup Kameri, Sebahattin Berke Özen (46. Luan Qestaj), Armend Dauti (72. Edon Klinaku), Erblin Berisha (88. Altrin Gollubovci), Dardan Cerkini, Lindit Gashi, Dardan Delijaj, Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (80. Valdet Jakurtaj) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marko Kirschhausen, Gunnar Pütz, Benedikt Trost, Florian Hauf, Michael Fischer, Marc Klein (85. Marco Preuss), Wolfgang Fischer, Jan Luca Fischer, Burak Bicer, Kai Heilmann (75. Philipp Förster) - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Tore: 0:1 Kai Heilmann (15.), 0:2 Michael Fischer (33.), 1:2 Dardan Delijaj (53. Handelfmeter), 2:2 Leonid Saliuki (69.), 3:2 Leonid Saliuki (86.), 4:2 Valdet Jakurtaj (90.)
Rot: Gunnar Pütz (50./TuS Winterscheid/Handspiel Torlinie)

________________

1. FC Niederkassel II – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 1:1
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Haki Berisha, Felix Schäven, Hüseyin-Bedran Gül, Andre Goldmann, Berkay Dogu (45. Louis Müßner), Yussef Meli (15. Aljoshua Berger), Luis Psillakis, Jan Deventer (45. Marvin Jeitner), Oguz Yasar - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Hendric Schmitz, Malte Groß, Robin Bäumgen, Constantin Harth (63. Lorenz Daus), Tim Abdellah Brungs (88. Henryk Klemmer), Jan Leyerer (68. Jan Hagenlocher), Tom Pfeffer, Nick Dreilich, Janis Fischer - Trainer: Marvin Müller
Tore: 0:1 Nick Dreilich (44.), 1:1 Aljoshua Berger (79.)
Rot: Janis Fischer (41./FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II/)
Rot: Oskar Frielingsdorf (56./FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II/)

________________

SV Allner-Bödingen – TuS 05 Oberpleis II 2:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker (69. Philipp Klug), Simon Hipke, Joshua Goebel, Oskar Sund, Daniel Grutza (75. Edin Arnautovic), Kamil Szyfko (78. Julian Rupprath), Ali Secen, Lennart Lukas (64. Kalifa Keita) - Trainer: Sascha Harnischmacher
TuS 05 Oberpleis II: Sebastian Klein, Maxim Reiser, Jannik Goethe, Masakazu Hara, Jan Starke, Joshua Kürten, Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Paul Berner (85. Niklas Tropartz), Can Thelen (89. Christian Saßenbach), Mehmet Hanefi Öcal (62. Jan Böttcher) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Richard Lemke - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Can Thelen (18.), 0:2 Can Thelen (25.), 1:2 Ali Secen (44.), 2:2 Simon Hipke (80. Foulelfmeter)

________________

Türkischer FC Inter Troisdorf – Sportfreunde Troisdorf 05 0:3
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand (65. Alp-Eren Dogan), David Adotevi (54. Mert Demir), Mert Demir, Burak Kir (73. Selam Mese), Enes Aslan (59. Taylan Turhan), Kamil Süslü, Sinan Nadaroglu (46. Murat Ekizoglu), Deni Dapo, Cemal Kaldirim - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch (75. Fabian Hoffmann), Leart Gashi, Muhammed Jusufi (49. Kadir Vatanel), Ömer Alagöz, Ramon Jusufi (70. Bilal Barouag), Niklas Stange (70. David Holz), Fotios Goutzidis, Mohamed Khabza, Alexsandro Dos Anjos Campos, Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Marek Michael Kalkan (13.), 0:2 Elias Rausch (37.), 0:3 Ömer Alagöz (77.)

________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg