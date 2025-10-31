Raus aus dem Tabellenkeller – Absteiger Neuried blickt nach vorne

Neuried – Die Fußballer des TSV Neuried haben es vor der Winterpause in der eigenen Hand, sich endgültig aus dem Tabellenkeller zu befreien. Auf dem Programm stehen in den nächsten beiden Spielen nämlich die zwei tabellarisch schwächsten Mannschaften der Kreisliga 2. Am Freitagabend (20 Uhr) gastieren die Würmtaler zunächst beim Vorletzten FT München Gern.

Die Münchner befinden sich in der Krise und haben zuletzt Schlüsselduelle gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Klubs TSG Pasing und Teutonia München verloren. „Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden. Aber ich bin guter Dinge, weil in den letzten Wochen eine klare Entwicklung erkennbar ist“, sagt Cheftrainer Thomas Hiechinger vor dem Duell.

Mit der steigenden Form des gesamten Teams kam zuletzt auch Rückkehrer und Mittelfeldantreiber Marko Ralic immer besser in Fahrt. Gegen 1860 III erzielte der 25-Jährige in der Vorwoche seine ersten beiden Treffer, nachdem er zuvor bereits neun Tore vorbereitet hatte. „Er geht voran und gibt auf und neben dem Platz alles für den Verein“, lobt Hiechinger.

Obwohl Ralic als Stammspieler beim Landesliga-Aufsteiger SV Aubing fungierte, war er im Sommer nach Neuried zurückgekehrt – um seinen Ausbildungsklub nach dem Bezirksliga-Abstieg „zu retten“, wie er selbst erklärt: „Das war eine Herzensentscheidung. Es gab einen großen Umbruch, der Verein braucht jetzt genau die Spieler, die er jahrelang großgezogen hat.“

Große Liebe für Neuried

Ab der U13 spielte Marko Ralic für die Würmtaler. Nach kurzzeitigen Abstechern nach Gilching (2022) und Aubing (2024) zog es ihn immer wieder zurück in die Heimat. Hier ist er nun wieder mit seinen Freunden und vor allem mit seinem jüngeren Bruder, Danilo Ralic (23), vereint.

„Wir wohnen in Neuried, haben schon immer die Spiele angeschaut und den Verein angefeuert. Wir sind hier, weil wir es lieben, für den TSV zu spielen“, sagt Marko Ralic, der auch längerfristig ein prägendes Gesicht des Wiederaufbaus sein will. „Der TSV Neuried ist eigentlich ein etablierter Bezirksligist. Auf lange Sicht ist es das Ziel, den Klub wieder dahin zu bringen, wo er hingehört.“