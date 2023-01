Raus aus dem Tabellenkeller Bezirksligist TSV Greding will zuletzt positive Entwicklung im Frühjahr fortsetzen und Abstiegszone verlassen

Deshalb, so Trainer Patrick Grabmann, gelte es in den noch anstehenden elf Punktspielen, möglichst schnell die Grundlage für den Verbleib in der Bezirksliga zu schaffen. Nachdem die Mannschaft die vergangene Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen hatte, sei es ihr internes Ziel gewesen, in der laufenden Saison einen Platz unter den Top Fünf der Liga zu erreichen. Dieses Vorhaben habe sich jedoch „relativ schnell erledigt“, erklärt Grabmann und betont, für den TSV gehe es einzig und allein noch darum, die Abstiegszone möglichst schnell zu verlassen. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, haben sich die Grünhemden letztlich selbst zuzuschreiben. Dem Übungsleiter zufolge sei die diesjährige Saison seiner Mannschaft in drei Phasen verlaufen.

Bei den ersten sieben Begegnungen wurden vier Siege und drei Niederlagen verzeichnet. Letztere seien durchaus vermeidbar gewesen, blickt der Trainer des TSV zurück. Danach habe eine Serie von sieben Spielen begonnen, bei denen lediglich drei Punkte geholt wurden. Dabei habe er bei einigen seiner Akteure die erforderliche Einstellung, den letzten Einsatz und auch eine entsprechende Körpersprache vermisst, erklärt Grabmann. Dass die Gredinger den Anschluss nach oben nicht weiter verloren haben, ist ihrem Abschneiden bei den zuletzt absolvierten fünf Begegnungen zu verdanken. Zwei Siegen und zwei Unentschieden stand nur eine Niederlage gegenüber. Diese positive Entwicklung gilt es dem Übungsleiter zufolge in der Frühjahrsrunde fortzusetzen. Zwar muss der TSV nicht weniger als acht der noch elf noch ausstehenden Begegnungen auswärts absolvieren, aber dennoch sollte es möglich sein, die für den Verbleib in der Liga noch erforderlichen fünf Siege einzufahren, erklärt Grabmann.

Seiner Auffassung nach dürften 38 Punkte reichen, um in der Abschlusstabelle vor der Gefahrenzone zu stehen. Den Grundstein für den Nichtabstieg können die Gredinger bereits bei den ersten drei Punktspielen im neuen Jahr legen. Am Sonntag, 19. März, sind sie beim FV Dittenheim zu Gast, am Samstag, 25. März, folgt ihr Gastspiel beim ASV Zirndorf und eine Woche später reisen die Fußballer von der Schwarzach zum SV Wettelsheim. Alle drei Mannschaften sind derzeit hinter dem TSV platziert, deshalb fordert Grabmann: „Drei Siege sind Pflicht.“ Auch das dann folgende Gastspiel beim nur drei Zähler besseren ESV Ansbach-Eyb sollte keine unlösbare Aufgabe sein. Bevor es jedoch wieder um Punkte geht, absolvieren die Gredinger fünf Vorbereitungsspiele. Zunächst treten sie auf eigenem Platz am Samstag, 18. Februar, gegen den FC Hitzhofen/Oberzell (Kreisliga 1 Donau/Isar) und am Samstag, 25. Februar, gegen die SF Hofstetten (Kreisliga Neumarkt/Jura Ost) an. Danach sind laut Grabmann noch Gastspiele beim SC Pollanten (Kreisliga Neumarkt/Jura Ost), der DJK Limes (Kreisliga Neumarkt/Jura West) sowie dem SK Lauf (Bezirksliga Mittelfranken Nord) geplant.