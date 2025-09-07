Raus aus dem Krisenmodus: SE Freising überzeugt gegen Garching

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising haben einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Und der neue Coach steht auch bereits in den Startlöchern.

Freising – Nach dem 4:1 im Toto-Pokal in Attaching setzte der SE Freising im Bezirksliga-Spiel gegen den VfR Garching leistungsmäßig noch eins drauf: Vor heimischer Kulisse schlugen die Lerchenfelder den Landesliga-Absteiger hochverdient mit 2:1 (1:1). Damit könnte die Krise beendet sein. Und nach dem Sieg verriet SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta den Namen des Nachfolgers des entlassenen Alex Schmidbauer: „Ex-Bayernliga-Coach Heiko Baumgärtner übernimmt ab Montag das Training.“

Trotz Volksfeststart, nasskalten Wetters und wenig attraktiver Heimspiele zuletzt, wollten doch 140 Fußballfans sehen, ob die Freisinger die Kehrtwende schaffen. Und das gelang ihnen: Die SEF-Elf präsentierte sich wie verwandelt. Interimstrainer Christoph Glas setzte am Freitagabend von Beginn an auf Offensivfußball und zur Absicherung auf eine Viererkette. Es dauerte fünf Minuten, da klingelte es schon im Gehäuse der Gäste: Christian Schmuckermeier war auf der Außenbahn durchgestartet – und seinen mustergültigen Querpass verwertete Joshua Steindorf zum 1:0 (5.). Die Gastgeber dominierten in der Folgezeit die Partie, ohne aber hundertprozentige Chancen zu haben.

Ausgleich wie aus heiterem Himmel

Wie aus dem Nichts fiel dann der 1:1-Ausgleich: Hohe Flanke von rechts durch Lukas Wollny über die Abwehr – und Mike Niebauer traf aus der Distanz (30.). „Bis auf diesen Patzer hat unsere Abwehr mit dem überragenden Andreas Abstreiter in der Mitte souverän agiert“, merkte Schlechta erfreut an.

Nach der Pause übernahmen die Garchinger für ein paar Minuten das Kommando, konnten jedoch die stabile SEF-Defensive nicht ernsthaft unter Druck setzen. Ab der 51. Minute nahm das SEF-Spiel wieder an Fahrt auf. Die Einschussmöglichkeiten häuften sich – Fabrizio Brandes, Schmuckermeier, Felix Fischer oder Louis Goldbrunner hätten die nächste Kiste machen können. Doch die VfR-Verteidiger warfen sich immer wieder mutig dazwischen, blockten ab oder fälschten die Bälle ins Aus ab. Zudem hatte es der VfR seinem Keeper Fabian Schmid zu verdanken, dass die Partie spannend blieb.

Überragende zweite Halbzeit

Die Erlösung folgte dann in der 73. Minute: Der Torhüter konnte einen Schuss nur abklatschen lassen, Durcheinander im Fünfer – und Brandes reagierte am schnellsten und drückte die Kugel zum 2:1 ins Gehäuse. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit überragend gespielt. Wir haben ein attraktives Spiel gesehen“, freute sich Schlechta hinterher.