Raus aus dem Keller: Optik Rathenow will gegen Croatia nachlegen

Es war ein hart erkämpfter Erfolg für den FSV Optik Rathenow. Am gestrigen Abend bezwang die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch im Nachholspiel des 17. Spieltags den SV Sparta Lichtenberg mit 2:1. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen glich dieser Heimsieg einem enorm wichtigen Befreiungsschlag für die Seele.

Durch diesen emotionalen Erfolg kletterten die Rathenower in der NOFV-Oberliga Nord auf den zwölften Tabellenplatz. Mit nun 23 Punkten hat sich das Team eine stark verbesserte Ausgangsposition erarbeitet. Mit einem weiteren Sieg könnte die Mannschaft im besten Fall sogar bis auf Platz zehn vorrücken.

Zwar gerieten die Hausherren durch einen frühen Treffer von Daniel Hänsch in der 15. Minute zunächst in Rückstand, doch Yohji Irvan Koré sorgte nur vier Minuten später für den Ausgleich. In der 71. Minute krönte schließlich Salih Aktürk die bärenstarke Moral der Gastgeber mit dem erlösenden Siegtreffer.

Der Samstag bietet die perfekte Gelegenheit, die schlechte Form der Rückrunde im genau richtigen Moment komplett abzulegen und gegen einen direkten Kandidaten das nächste wichtige Erfolgserlebnis einzufahren.

Der Gegner in der sportlichen Krise



Mit dem Aufsteiger S.D. Croatia Berlin gastiert das aktuell formschwächste Team der Liga in Rathenow. Seit nunmehr fünf Partien warte die Berliner Mannschaft vergeblich auf einen Erfolg, die letzten vier Begegnungen gingen dabei allesamt verloren. Auch am vergangenen Spieltag musste sich das Team dem BSV Eintracht Mahlsdorf mit 1:3 geschlagen geben.

Der späte Treffer von Jassin Meki in der 86. Minute war dabei nicht mehr als Ergebniskosmetik. Mit lediglich 15 Punkten und bereits 13 Niederlagen rangiert der Aufsteiger tief im Tabellenkeller auf Platz 15.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel



Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Spielzeit dürften bei den Rathenowern für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen. Unter dem damaligen Berliner Trainer Ayhan Bilek mussten sich die Hauptstädter deutlich geschlagen geben, denn Optik feierte einen überaus souveränen 3:0-Erfolg.

Auch damals trug sich Yohji Irvan Koré in der 47. Minute in die Torschützenliste ein und brach den Bann. In der Schlussphase schnürte der eingewechselte Luka Zdep dann noch einen entscheidenden Doppelpack, wobei er den Endstand per Foulelfmeter markierte. Die Berliner beendeten die ohnehin gebrauchte Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Bene Brecht zudem noch in Unterzahl.

Mit dem emotionalen Rückenwind des ersehnten Befreiungsschlags ist Optik nun fest entschlossen, am Samstag gegen den formschwachen Aufsteiger direkt nachzulegen und mit einem weiteren Sieg den anvisierten Sprung auf Platz zehn zu vollziehen.