– Foto: Ralf Seedorff

Raus aus dem Keller: Neues Trainerduo für den SC Staaken Berlin-Ligist findet neues Personal nach der Trennung von Mbaraga Verlinkte Inhalte Berlin-Liga SC Staaken H. Neuendorf Altglienicke II Wilmersdorf + 16 weitere

SC Staaken hat eine Trainerlösung nach der Trennung von Chefcoach Shinga Mbaraga gefunden. Alexander Helfrich und Tim Binting sollen die Spandauer aus dem Keller führen

Nach nur vier Spielen ist die Amtszeit von Cheftrainer Shinga Mbaraga beim SC Staaken bereits wieder beendet. Der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Coach holt mit dem Oberliga-Absteiger lediglich zwei Punkte, zu wenig für die Ansprüche des Berlin-Ligisten. Staaken rangiert derzeit auf einem Abstiegsplatz. „Vier Spiele und nur zwei Punkte sind deutlich zu wenig“, erklärte Vereinspräsident Seyfettin Aksakal gegenüber FuPa Berlin. Eine Entscheidung über den Nachfolger ist noch nicht gefallen. Laut Satzung mischt sich der 1.Vorsitzende nicht in die sportlichen Belange ein. Ich habe mich in der vergangenen Saison schon zurück gehalten. Da es ausschließlich um den Verein geht sah ich mich gezwungen einzugreifen. Der zweite Vorsitzende ist für die sportliche Leitung zuständig. Norbert Leuzzi musste vor einem Monat aus beruflichen Gründen aufhören. Aktuell werden Alexander Savvidis (3.Vorsitzender) und Christian Freiwald die sportliche Leitung übernehmen. Einen neuen Trainer werden wir hoffentlich sehr schnell verkünden"

Und das ist passiert. Wie schon von Seyfettin Aksakal angedeutet wird Tim Binting eine verantwortliche Rolle auf der Trainerbank spielen. Zusammen mit Alexander Helfrich soll er die Spandauer aus dem Keller führen. Beide sitzen am Samstag auf der Bank. Die Premiere gegen Stern 1900 (1:2) mißlingt: