Raul Oreja über die Entwicklung im Jugendfußball

"Im Laufe der Jahre haben sich viele Dinge geändert. Früher gab es für die meisten Kinder nur Fußball. Heute ist das Freizeitangebot viel größer. Hinzu kommt, dass die Kinder teilweise bis 16 Uhr in der Schule sind. Wenn es dann noch Hausaufgaben gibt, ist die Zeit für das Training knapp“, sagt Oreja, der früher selber als Mittelfeldspieler dem runden Leder hinterher jagte und im Jahr 2000 seine aktive Karriere beendete.

Noch während seiner Spielerlaufbahn brachte er sich als Funktionär in Hüls ein. Mit 20 Jahren war er bereits Jugendgeschäftsführer. Der damalige Kreisjugendobmann Heiner Thomaßen (VFR Fischeln) konnte Oreja für eine Tätigkeit auf Kreisebene gewinnen. Zunächst arbeitete Oreja im Kreissportgericht. 2010 übernahm er den Posten von Thomaßen. "Die Arbeit macht mir immer noch viel Spaß. Die Qualität hat sich in den vergangenen Jahren, auch durch die Einführung der Sonderligen bei den A-, B- und C-Junioren, stetig verbessert. Ich wünsche mir, dass bei uns im Kreis noch mehr Vereine auf Leistungsfußball setzen und wir dadurch dann auch mehr Mannschaften in den höheren Ligen haben. An der Basis wünsche ich mir eine bessere Weiterentwicklung der neuen Spielformen“, erklärt Oreja.