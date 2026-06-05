Rauenberg ist bereit für mehr Nico Hillenbrand vom Kreisligavize im Interview +++ Wollen die Stadt positiv repräsentieren von red/jg · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die Stimmung beim Trainer und der Mannschaft ist gut. – Foto: Foto Pfeifer

Zum ersten Mal seit 1998 könnte der VfB Rauenberg wieder Teil der Landesliga werden. Trainer Nico Hillenbrand, ein echter Rauenberger, hat die Mannschaft in die Relegation geführt. Und er ist bereit für mehr! Vor dem Halbfinale gegen den Sinsheimer Vertreter SV Treschklingen gibt der 39-Jährige Einblicke in die Gemütslage am Mannaberg.

Hi Nico, der VfB Rauenberg steht in den Aufstiegsspielen zur Landesliga, einer Liga, der man in der bisherigen Geschichte überhaupt nur vier Jahre angehörte (zumindest seit Aufzeichnungen von FuPa/Anm. der Redaktion). Wie ist vor diesen besonderen Wochen die Stimmung bei euch? Nico Hillenbrand: Die Stimmung bei uns ist sehr gut. Der ganze Verein freut sich und jeder zieht voll mit. Das wird ein echtes Highlight für uns!

Bei aller Freude. Ihr wart lange auch im Rennen um die Meisterschaft, musstet am Ende dem VfB Leimen den Vortritt lassen. Schwingt auch Enttäuschung über den verpassten Direktaufstieg mit? Hillenbrand: Klar, hätten wir gerne die Meisterschaft geholt. Das soll aber nicht überdecken, dass der zweite Platz ein Riesenerfolg ist. Wir fiebern mit großer Dankbarkeit auf die Relegation hin und blicken mit viel Euphorie auf Samstag!

Wir konzentrieren uns voll auf uns Der Gegner, SV Treschklingen, ist im Kreis Heidelberg weitgehend unbekannt. Was weißt du über den SVT und habt ihr sie im Vorfeld beobachten lassen? Hillenbrand: Wir haben Treschklingen nicht beobachten lassen, konzentrieren uns

voll auf uns. Dennoch wissen wir um ihre starke Offensive, mit guten Individualisten. Sie spielen sehr strukturiert und haben im Zentrum Spieler, die den Takt vorgeben können. Es erwartet uns eine harte Nuss. Liveticker zum Spiel ..... Und was sind eure Stärken oder im modernen Fußballdeutsch gefragt: Wie sieht euer Matchplan für das Spiel aus? Hillenbrand: Finalspiele haben ihren eigenen Charakter, es kommt auf Kleinigkeiten an.

Wir werden aber dennoch versuchen, unser Spiel durchzubringen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann können wir auch als Sieger vom Feld gehen. Auf alle vier Mannschaften gesehen. Siehst du einen Favoriten in der Aufstiegsrunde? Hillenbrand: Ich denke schon, dass Viernheim, als Landesligist, der Favorit ist. Wie bereits gesagt, haben solche Spiele aber immer ihren eigenen Charakter. Im Endeffekt sind es 50/50-Matches. Ob das unser Spiel ist oder Viernheim-Oftersheim. Kleinigkeiten werden entscheiden.

VfB-Coach Hillenbrand und sein Team wollen in der Relegation einen guten Eindruck hinterlassen. – Foto: Foto Pfeifer