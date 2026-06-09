Rauchmann unaufhaltsam – Jocher und Frese auf dem Treppchen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Julia Rauchmann war in dieser Saison einfach unzerstörbar. 24 Tore gelangen der Kickerin aus Biberach. Im Mai schnürte sie mal wieder einen Dreierpack. Auch wenn die letzten beiden Saisonspiele ohne einen Rauchmann-Torerfolg auskommen mussten, wird sie darüber wegsehen können. Mit 15 Kästen Erdinger Intus kann man das Leben genießen!
Dicht dahinter ist Lena Jocher vom BCF Wolfratshausen. Die 24-Jährige ließ Tore-technisch im Mai etwas Federn. Gerade mal ein Treffer gelang dem BCF-Torgarant. Am Ende war der Abstand auf Rauchmann dann doch zu groß. Doch im nächsten Jahr gibt es wieder die Chance auf den Hauptgewinn.
Auf Rang drei der Torjägerliste folgt Violetta Frese. Im Mai legte Frese mal so richtig los und stürmte bis auf den dritten Rang der besten Torschützinnen vor. Fünfmal traf die Biberacherin ins gegnerische Tor, darunter auch ein Dreierpack gegen die Zweitvertretung von Wacker München. Respekt!
1. Julia Rauchmann, SC Biberach: 24 Tore
2. Lena Jocher, BCF Wolfratshausen: 17 Tore
3. Violetta Frese, SC Biberach: 15 Tore
4. Sophie Riepl, SV Kirchberg im Wald: 14 Tore
4. Lisa Wendschuh, SV Thenried: 14 Tore
6. Verena Graf, SV Wilting: 13 Tore
6. Kristina Schuster, BCF Wolfratshausen: 13 Tore
8. Lisa Beer, SV Thenried: 12 Tore
8. Sophia Hammerl, SC Biberach: 12 Tore
8. Lena Hasenclever, FC Alburg: 12 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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