Rauchmann unaufhaltsam – Jocher und Frese auf dem Treppchen

Julia Rauchmann (mitte) bekommt die 15 Kästen Erdinger geliefert! Lena Jocher (links) und Violetta Frese (rechts) sind aber auch nicht von schlechten Eltern. – Foto: Rohrmoser/LH/Margraf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Julia Rauchmann war in dieser Saison einfach unzerstörbar. 24 Tore gelangen der Kickerin aus Biberach. Im Mai schnürte sie mal wieder einen Dreierpack. Auch wenn die letzten beiden Saisonspiele ohne einen Rauchmann-Torerfolg auskommen mussten, wird sie darüber wegsehen können. Mit 15 Kästen Erdinger Intus kann man das Leben genießen!

Dicht dahinter ist Lena Jocher vom BCF Wolfratshausen. Die 24-Jährige ließ Tore-technisch im Mai etwas Federn. Gerade mal ein Treffer gelang dem BCF-Torgarant. Am Ende war der Abstand auf Rauchmann dann doch zu groß. Doch im nächsten Jahr gibt es wieder die Chance auf den Hauptgewinn.