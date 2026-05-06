Raubling wackelt – Tüßling rückt an die Spitze ran

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Die Rechenspiele: Wer hat noch eine Chance? Vier Spieltage vor Schluss sind noch maximal 12 Punkte zu vergeben. An der Spitze bleibt der TuS Raubling (47 Punkte) zwar vorn, doch das Quintett bis Platz 5 (Reischach, 42 Punkte) darf sich noch Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation machen, wobei die SG Tüßling-Teising (44 Punkte) aktuell die besten Karten hat. Für den SV Mehring (16 Punkte) und den TSV Emmering (19 Punkte) wird die Luft hingegen extrem dünn: Mehring hat bereits 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 13, während Emmering mindestens zwei Siege braucht, um Flintsbach (23 Punkte) noch ernsthaft zu gefährden.

Der Sonntag startete mit einem deutlichen Statement des SV Westerndorf St. Peter, der beim SV Ostermünchen mit 4:0 triumphierte und sich damit im gesicherten Mittelfeld festsetzt. Parallel dazu gelang dem ASV Großholzhausen ein enorm wichtiger 1:0-Erfolg gegen den SV Mehring, wodurch die Gäste abgeschlagen am Tabellenende verharren. Abgerundet wurde der Spieltag durch einen knappen 1:0-Sieg des SV 66 Oberbergkirchen gegen den ASV Flintsbach, womit sich Oberbergkirchen weiter von der Gefahrenzone absetzt, während Flintsbach auf dem Relegationsplatz 13 verbleibt.

Bereits am Mittwochabend setzte die SG Tüßling-Teising ein dickes Ausrufezeichen und bezwang den Spitzenreiter TuS Raubling mit 3:1. Damit verkürzt der Verfolger den Rückstand auf Platz eins auf nur noch drei Zähler. Am Donnerstag teilten sich der TSV Buchbach II und der TSV Reischach beim 1:1 die Punkte, was Reischach im Kampf um die Relegationsplätze leicht ausbremst. Der Freitag stand ganz im Zeichen des SV Reichertsheim, der mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Emmering wertvolle Punkte sammelte. Da am Samstag der FC Grünthal knapp mit 1:2 gegen den TV Feldkirchen unterlag, rückt das Verfolgerfeld auf den Plätzen drei und vier nun bis auf einen Punkt an den Relegationsrang zwei heran.

In der Kreisliga 1 verschärft sich das Rennen um den Aufstieg nach dem Patzer des Tabellenführers, während im Tabellenkeller der Befreiungsschlag für einige Teams ausbleibt.

SV Ostermünchen – SV Westerndorf St. Peter Westerndorf lässt Ostermünchen keine Chance Ein einseitiges Bild bot sich den Zuschauern in Ostermünchen. Der SV Westerndorf St. Peter dominierte das Geschehen nach Belieben. Julian Stix eröffnete den Torreigen, gefolgt von Stephan Stockenreiter, der noch vor dem Seitenwechsel erhöhte. Im zweiten Abschnitt schraubten Marinus Jackl und erneut Stephan Stockenreiter das Ergebnis in die Höhe. Der SV Westerndorf bleibt auf dem sechsten Tabellenplatz, während der SV Ostermünchen weiterhin Rang elf belegt.

TSV Buchbach II – TSV Reischach

Punkteteilung im Duell der Tabellennachbarn

In einer ausgeglichenen Partie teilten sich die Reserve des TSV Buchbach und der TSV Reischach die Punkte. Die Gäste gingen früh durch Bastian Berger in Führung und verteidigten diesen Vorsprung bis tief in die zweite Halbzeit. Erst in der 57. Minute gelang Philipp Zimmerer der Ausgleich für die Hausherren. In einer hitzigen Schlussphase mit zwei Platzverweisen blieb es beim Remis. Der TSV Reischach verharrt damit auf dem fünften Tabellenplatz, während der TSV Buchbach II weiterhin Rang zwölf belegt.

SV Reichertsheim – TSV Emmering

Vital-Show lässt Reichertsheim jubeln

Der SV Reichertsheim feierte einen ungefährdeten Heimsieg gegen das Kellerkind aus Emmering. Mann des Tages war zweifelsohne Michael Vital, der die Gastgeber mit einem lupenreinen Hattrick in Front brachte. Den ersten Treffer erzielte er dabei per Handelfmeter in der 27. Minute. Im zweiten Durchgang konnte Simon Wimmer für den TSV Emmering per Foulelfmeter lediglich noch Ergebniskosmetik betreiben. Durch den Erfolg klettert der SV Reichertsheim auf den vierten Tabellenplatz, während der TSV Emmering weiterhin auf dem vorletzten Rang 14 feststeckt.

SG Tüßling - Teising – TuS Raubling

Verfolger rückt dem Spitzenreiter auf die Pelle

Im Gipfeltreffen der Kreisliga 1 setzte die SG Tüßling - Teising ein deutliches Ausrufezeichen. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start, als Sebastian Huber bereits in der achten Spielminute zur Führung traf. Doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt: Luca Steinbacher sorgte wenig später für den Ausgleich, ehe Benjamin Utzinger die Partie noch vor der Pause komplett drehte. Den Schlusspunkt setzte Robin Schreck im zweiten Durchgang. Trotz der Niederlage bleibt der TuS Raubling an der Tabellenspitze, während die SG Tüßling - Teising bis auf drei Punkte an den Primus heranrückt und Rang zwei festigt.

ASV Großholzhausen – SV Mehring

Knapper Heimsieg für Großholzhausen

In einer umkämpften Begegnung reichte dem ASV Großholzhausen ein einziger Treffer zum Erfolg. Anian Weilcherzielte in der 33. Minute das Tor des Tages. Die Hausherren verpassten es kurz vor Ende, das Ergebnis per Foulelfmeter deutlicher zu gestalten. Durch den Sieg bleibt der ASV Großholzhausen auf dem achten Tabellenplatz. Für das Schlusslicht SV Mehring wird die Lage auf dem 15. Rang bei weiterhin nur 16 Punkten immer bedrohlicher.

FC Grünthal – TV Feldkirchen

Feldkirchen entführt drei Punkte aus Grünthal

Überraschung in Grünthal: Der TV Feldkirchen sicherte sich drei wichtige Zähler im Mittelfeldduell. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte ein Doppelschlag durch Tobias Raab und Julian Petzinger die Gäste auf die Siegerstraße. Der späte Anschlusstreffer durch Michael Huber in der Nachspielzeit kam für die Heimelf zu spät. Der FC Grünthal rutscht durch die Niederlage auf den dritten Tabellenplatz ab, während der TV Feldkirchen seinen neunten Rang festigt.