🗣: Raubling ist "maßlos" verärgert – SBR mit "absolutem Traumtor"

Der TuS Raubling muss sich gegen Töging geschlagen geben. – Foto: Johannes Traub

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Das Spiel war sehr umkämpft und ausgeglichen. Aufgrund unserer Vielzahl an Chancen war der knappe Sieg wohl schon verdient, auch wenn Raubling kurz vor Schluss die riesen Möglichkeit zum Ausgleich hatte. Wir müssen es die nächsten Spiele einfach schaffen, konstanter über 90 Minuten zu spielen. Aber Einsatz und Wille haben auch heute wieder gut gepasst. «

Hannes Jenewein, Trainer des TuS Raubling: »Wir haben es leider nicht geschafft, uns gegen einen taumelnden Gegner, dem ab der 60. Minute sämtliche Kräfte verließen, entscheidend durchzusetzen. Dass wir beste Einschussmöglichkeiten nicht verwerten konnten und das 0:1 bei einem völlig missglückten Klärungsversuch verschenkten, ärgert mich maßlos. Ärger bringt uns jedoch in der jetzigen Situation nicht sonderlich weiter. Dass wir in den bisherigen 270 Bezirksligaminuten kein einziges Tor erzielen konnten, erklärt von sich aus unsere aktuelle Misere. An mangelnden Chancen liegt es definitiv nicht. Unsere Leistung hat sich allerdings von Spiel zu Spiel kontinuierlich gesteigert – das stimmt mich für die kommenden Herausforderungen positiv. «

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Wir haben heute nur schwer in den Spielrhythmus gefunden, auch weil die Partie wegen der im Stau stehenden Linienrichter nach einem Unfall auf der Autobahn mit gut einer halben Stunde Verspätung angepfiffen wurde. Miesbach war sehr gut organisiert und hat es gegen den Ball stark gemacht, da haben wir gerade in der Anfangsphase zu behäbig agiert und nicht die richtigen Mittel gefunden – die hohen Temperaturen haben sicher auch ihren Teil dazu beigetragen, wobei wir trotzdem zwei, drei richtig gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit hatten. Stattdessen geraten wir nach einem Standard in Rückstand, im Grunde mit dem ersten Schuss auf unser Tor, das 0:1 war natürlich bitter. In der Pause haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen und die Reaktion der Jungs war bei der Hitze wirklich stark: Die zweite Halbzeit haben sie mit einer ganz anderen Intensität und einem hohen Tempo gespielt, alle Achtung. Bester Mann auf dem Platz war ganz klar Luca Fellermeier, das muss man so sagen, und mich freut es besonders, dass der junge Moritz Bigalke gleich in seinem ersten Spiel für die Entscheidung gesorgt hat. Alles in allem war es eine schwierige Partie, aber am Ende ein verdienter Sieg – und wir sind froh, dass wir jetzt endlich unseren ersten Dreier einfahren konnten.«



Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir kommen richtig gut ins Spiel und spielen taktisch eine überragende erste Viertelstunde. Dorfen fällt bis dahin wenig ein außer langen Bällen und wir gehen durch ein absolutes Traumtor verdient mit 1:0 in Führung. Dann unterlaufen wir leider einen dieser langen Bälle und bekommen postwendend das 1:1. Trotzdem haben wir danach die riesige Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen: Wir laufen alleine aufs Tor, umkurven den Keeper, legen quer – und irgendwie bekommt Dorfen den Ball noch auf der Linie geklärt. So einen müssen wir einfach machen. Stattdessen bekommen wir mit dem Pausenpfiff das 1:2. Wieder unterlaufen wir einen langen Ball und sind anschließend im Zentrum zu weit weg. Natürlich ein richtig mieser Zeitpunkt. Direkt nach der Pause bekommen wir erneut keinen Zugriff auf Gerhard Thalmaier, der zum Abschluss kommt. Der Abpraller landet genau vor Alexander Heilmeier – dritte richtige Chance, drittes Tor. Das ist dann eben auch die Qualität einer Topmannschaft und muss man anerkennen. Danach war bei 32 Grad auf beiden Seiten zu merken, dass die Kräfte schwinden. Die weiteren Treffer waren letztlich Ergebniskorrektur. Unterm Strich war für uns heute deutlich mehr drin, auch wenn das 4:2 auf den ersten Blick vielleicht etwas anderes suggeriert. Wir müssen aus unseren guten Phasen und Möglichkeiten einfach mehr machen und gleichzeitig die entscheidenden Fehler konsequenter vermeiden. Wir machen weiter, nehmen die positiven Dinge mit und gratulieren Dorfen zum Sieg! «

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »1:0-Sieg gegen den TSV Ampfing. Von unserer Seite war das, würde ich sagen, ein sehr kämpferischer Sieg. Wir gehen recht früh mit 1:0 in Führung. Wir hatten eine schöne Pressing-Aktion, die Paul Schweighardt dann gut einfach wegmacht. In der Folge haben wir natürlich viel defensiv zu tun. Ampfing hat qualitativ auch eine super Truppe mit guten Kickern dabei. Gegen uns haben sie sich aber einfach schwergetan, weil wir sehr clever und sehr gut verteidigt haben. Wir konnten immer wieder gute Konter setzen und hätten wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit das zweite Tor machen können. Nach einem Konter reagiert der Keeper von Ampfing allerdings sehr gut. In der zweiten Halbzeit fangen wir eigentlich auch gut an. Da haben wir einen langen Ball, den Tobi Savary eigentlich ganz gut erläuft. Tobi lupft über den Torwart drüber, aber der Ball geht rechts vorbei. Dann haben wir noch einen Lattenschuss und eine weitere Aktion, die super herausgespielt war. Ein Wahnsinns-Konter von Michael Pohn auf Moritz Sarfert. Der legt quer und Maximilian Jarosch will eigentlich einschieben. Kurz bevor er den Fuß hinkriegt, gibt es noch einen kleinen Holperer im Rasen und er setzt den Ball leider rechts am Tor vorbei. Das hätte auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Alles in allem denke ich, dass der Sieg nicht unverdient war. Wir haben viel investiert, um das über die 90 Minuten zu bekommen. Wir hatten einen sehr guten Gegner und wünschen Ampfing natürlich weiterhin viel Erfolg.«

Thomas Deißenböck, Spielertrainer des SV Aschau: »Herzlichen Glückwunsch an Langengeisling zum Sieg und zur Tabellenführung. Es war ein intensives und gutes Spiel, das der Schiedsrichter nach etwa 50 Minuten mit einer krassen Fehlentscheidung – begonnen hat es schon bei der ersten Gelben Karte in der ersten Halbzeit – und insgesamt einer unterirdisch schlechten zweiten Halbzeit seinerseits auf beiden Seiten komplett zerstört und leider in Richtung des Gegners gelenkt hat. Wenn man 45 Minuten lang gefühlt nur damit beschäftigt ist, den Spielern mit Karten zu drohen und Berichte gegen sie anzukündigen, entsteht natürlich extrem viel Unruhe auf dem Platz. Bezeichnend dafür waren die nur drei Minuten Nachspielzeit bei drei Toren, sieben Wechseln und einigen Verletzungspausen. Schade, dass das Spiel so endet, aber nächste Woche geht es weiter, und wir freuen uns auf das Derby gegen Töging.«