Ratzeburger SV will im Kreispokal die Wende einleiten

Im vergangenen Jahr setzte sich der Ratzeburger SV im Kreispokal mit 5:2 gegen die SG Wentorf-Sandesneben/Schönberg durch. Nun kommt es erneut zum Pokalduell. – Foto: Timo Babic

Für die 1. Herren des Ratzeburger SV steht am heutigen Mittwochabend ein wichtiges Pokalspiel auf dem Programm. Um 20 Uhr gastiert der RSV im Achtelfinale des Jablonka Immobilien Kreispokals bei der SG Wentorf-Sandesneben/Schönberg. Gespielt wird auf dem Kunstrasen in Wentorf.

Für den RSV ist der Gegner zudem kein unbekannter. Bereits in der vergangenen Saison standen sich beide Mannschaften im Kreispokal-Viertelfinale gegenüber. Damals behielt Ratzeburg deutlich mit 5:2 die Oberhand.

Die Gastgeber gehen als Kreisligist in die Partie und belegen dort aktuell nur den 11. Tabellenplatz. Dabei liegt die SG punktgleich mit der zweiten Mannschaft des Ratzeburger SV. Ihren Auftakt im Kreispokal meisterte die Mannschaft von Trainer Dennis Hadler souverän: Beim TSV Seedorf-Sterley setzte sich Wentorf-Sandesneben/Schönberg mit 5:1 durch.

Besonders emotional dürfte das Wiedersehen mit Lucas Molter werden. Der ehemalige RSV-Spieler wechselte nach vier Jahren beim Ratzeburger SV zu Beginn dieser Saison zurück zu seinem Jugendverein und steht nun auf der Gegenseite.

RSV will schwierige Phase hinter sich lassen

Während der Pokal für Ratzeburg eine willkommene Gelegenheit bietet, sportlich wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen, weiß Trainer Marc Fischer um die Schwere der Aufgabe. Nach zuletzt schwierigen Ligaspielen soll im Pokal die Wende gelingen.

„In Wentorf erwartet uns ein total unangenehmer Gegner und eines der besseren Teams im Wettbewerb“, wird Fischer vom Verein zitiert. Für seine Mannschaft gehe es darum, die vergangenen Ergebnisse abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten. Dafür sei allerdings eine geschlossene und engagierte Teamleistung notwendig.

Personell kann der RSV dabei wieder auf Lewis Vieth und Eric Warncke zurückgreifen. Beide hatten beim vergangenen Ligaspiel noch gefehlt und stehen nun wieder zur Verfügung.

Viertelfinale gegen Gudow wartet

Die Bedeutung der Partie ist für den Ratzeburger SV groß. Wer sich in Wentorf durchsetzt, bekommt es im Viertelfinale mit dem TSV Gudow zu tun. Entsprechend groß ist die Motivation beim RSV, die nächste Pokalrunde zu erreichen.

Dafür hofft der Verein auf zahlreiche Unterstützung am Kunstrasenplatz in Wentorf. Die Mannschaft möchte den schwierigen Saisonstart hinter sich lassen und mit einem erfolgreichen Pokalabend neues Selbstvertrauen tanken.

Anstoß ist am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in Wentorf.