Ratzeburger SV will Favoritenrolle im Kreispokal bestätigen

Der Ratzeburger SV will in die nächste Runde einziehen - darf den Kreisligisten aus Lübeck aber nicht unterschätzen. – Foto: Isaija Zecevic

Im Kreispokal Herzogtum Lauenburg steht am Samstag ein spannendes Achtelfinale an: Die SG Wentorf-S. aus der Kreisliga Lübeck empfängt den Ratzeburger SV, der in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein beheimatet ist. Anstoß ist um 16:00 Uhr.

Für die Gastgeber ist es ein echtes Highlight, gegen einen höherklassigen Gegner antreten zu dürfen. Wentorf-S. will den Heimvorteil nutzen und den Favoriten ärgern. Der Fokus liegt jedoch klar auf dem Ratzeburger SV: Der Verbandsligist geht mit breiter Brust in die Partie und möchte seine Rolle als Favorit bestätigen. Ein Weiterkommen wäre für Ratzeburg nicht nur Pflicht, sondern auch ein wichtiger Schritt, um die Ambitionen im Pokal zu unterstreichen.

Vor Ort können Fans übrigens per Liveticker die Daheimgebliebenen live mitnehmen – schon das Melden der Tore reicht aus. Dafür gibt es sogar zehn Punkte für das Prämiensystem im Shop. Einfach auf das Spiel klicken und „Liveticker übernehmen“ auswählen.