Ratzeburger SV verpflichtet Marlon Beuck vom VfB Lübeck

Beuck wird hier kommende Saison öfter spielen. So sind zumindest die Erwartungen – Foto: Kurth

Der Ratzeburger SV verstärkt sein Mittelfeld mit einem vielversprechenden Nachwuchsspieler: Marlon Beuck wechselt aus der A-Jugend des VfB Lübeck an den Riemann.

Der 18-Jährige durchlief zuletzt die U19 des VfB Lübeck und wagt nun den Schritt in den Herrenbereich (der Ratzeburger SV ist derzeit in der VK-Süd heimisch). Mit seiner Dynamik und Offensivstärke soll Beuck künftig neue Impulse im Mittelfeld des RSV setzen. Der Wechsel passt zur Ausrichtung der Ratzeburger, verstärkt auf junge Talente aus der Region zu setzen.