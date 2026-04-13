Ratzeburger SV II krönt dominante Saison vorzeitig mit dem Titel

Bereits mehrere Spieltage vor Saisonende ist der Titelgewinn damit besiegelt. Die Mannschaft ließ über die gesamte Saison hinweg kaum Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und überzeugte vor allem durch ihre Konstanz. In neunzehn Partien blieb das Team ungeschlagen und sammelte achtzehn Siege sowie ein Unentschieden.

Besonders auffällig ist die Tordifferenz von +77, die die Offensivstärke und defensive Stabilität gleichermaßen unterstreicht. Mit fünfundfünfzig Punkten hat sich der Ratzeburger SV II frühzeitig an der Tabellenspitze festgesetzt und den Vorsprung konsequent verteidigt.