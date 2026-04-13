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Ratzeburger SV II krönt dominante Saison vorzeitig mit dem Titel
Auswärtssieg bei Güster II macht Meisterschaft perfekt – beeindruckende Bilanz unterstreicht Überlegenheit
Die zweite Mannschaft des Ratzeburger SV hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisklasse A Herzogtum-Lauenburg gesichert. Mit einem 3:0-Auswärtserfolg bei Güster II setzte das Team den entscheidenden Schlusspunkt unter eine Spielzeit, die von Beginn an von klarer Dominanz geprägt war.
Bereits mehrere Spieltage vor Saisonende ist der Titelgewinn damit besiegelt. Die Mannschaft ließ über die gesamte Saison hinweg kaum Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und überzeugte vor allem durch ihre Konstanz. In neunzehn Partien blieb das Team ungeschlagen und sammelte achtzehn Siege sowie ein Unentschieden.
Besonders auffällig ist die Tordifferenz von +77, die die Offensivstärke und defensive Stabilität gleichermaßen unterstreicht. Mit fünfundfünfzig Punkten hat sich der Ratzeburger SV II frühzeitig an der Tabellenspitze festgesetzt und den Vorsprung konsequent verteidigt.
Mit dem gesicherten Titel steht zugleich der Aufstieg fest. In der kommenden Saison tritt die Mannschaft eine Liga höher an und wird sich dort mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen.