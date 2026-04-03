Ratzeburg kämpft sich zurück – Todesfelde II verspielt 2:0-Führung Gastgeber zeigen Moral nach frühem Rückstand – Kräfteverschleiß bei Todesfelde spürbar von ck · 03.04.2026, 11:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der Ratzeburger SV und der SV Todesfelde II trennten sich in einem intensiven Duell mit 2:2. Dabei sah lange alles nach einem Auswärtssieg aus: Todesfelde erwischte einen Traumstart und führte früh mit zwei Toren.

Bereits in der 3. Minute brachte Cornel Josef Barlikowski die Gäste in Führung, nach gut einer halben Stunde erhöhte Jannis Gliem auf 0:2 (33.). Todesfelde präsentierte sich in dieser Phase effektiv und nutzte seine Chancen konsequent. Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit kippte die Partie. Lewis Vieth verkürzte direkt nach Wiederanpfiff auf 1:2 (47.) und brachte den Ratzeburger SV zurück ins Spiel. Ratzeburg nutzt schwindende Kräfte In der Schlussphase belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand. Joker Jonah Lubenow traf in der 80. Minute zum verdienten Ausgleich und stellte den Endstand her. Todesfelde-Trainer Sebastian Fojcik zeigte sich nach Abpfiff zwiegespalten:„Logischerweise ist man nach einer 2:0-Führung etwas enttäuscht, aber man muss auch anerkennen, dass Ratzeburg es gut gemacht hat und unsere fehlende Frische ausgenutzt hat.“

Die Belastung der letzten Tage machte sich bemerkbar: „Man hat gespürt, dass wir zwei intensive Spiele in den Knochen hatten und wenig Optionen. Da bin ich sehr glücklich, dass die Jungs aus der Alten Herren aufgrund von vielen Ausfällen ausgeholfen haben.“ Den Knackpunkt sah Fojcik im frühen Gegentreffer nach der Pause: „Für einen Sieg haben wir uns einfach zu früh das Anschlusstor gefangen und unsere Umschaltsituationen nicht sauber ausgespielt.“ Trotz des verpassten Sieges zog er ein insgesamt positives Fazit: „Mit fünf Punkten aus den letzten Spielen und der Intensität sind wir zufrieden.“ Für den Ratzeburger SV ist das Comeback ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf, während Todesfelde II den möglichen Dreier trotz starker Anfangsphase aus der Hand gibt.