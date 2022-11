Ratz hält, Scheibel trifft - FCA schlägt Römer-Reserve mit 1:0!

Beide Teams agierten auf Augenhöhe, während die erste Hälfte eher an die Gäste ging, waren die Hausherren im zweiten Abschnitt die bessere Mannschaft, die Punkte nahm dennoch der FCA mit. Auf dem schwer bespielbarem Ausweichplatz in Künzing kam die Pfefferkorn-Elf besser ins Spiel, nach gut zwanzig Minuten verbuchte Heringlehner Simon die erste Chance, seinen Schuss konnte TW Gröll parieren. Auf der Gegenseite musste Ratz bei einem Freistoß eingreifen. Aunkirchens Leitl hatte dann die Führung auf dem Fuß, setzte den Ball nach Kopfballablage von Heringlehner jedoch knapp übers Tor. Im zweiten Durchgang hatten dann die Hausherren die besseren Chancen, nach einer Ecke musste Kitzlinger auf der Linie klären, und die darauffolgende Ecke konnte die FCA-Abwehr in höchster Not klären, am Ende ging der Ball an die Latte. In der 80. Minute bekam Künzings Weigl den Ball, zog in die Mitte und platzierte den Ball ins lange Eck, doch Ratz konnte mit einer sensationellen Parade den Ball noch aus dem Eck kratzen. Für den FCA sollte es dann am Ende sogar noch der Auswärtssieg werden. Über Semmler und Heringlehner kam der Ball im linken Strafraumeck zu Scheibel, der den Ball mit Hilfe des Innenpfostens ins lange Eck jagte. Auch danach hielt Aunkirchens Defensive die Null und gewinnt so am Ende knapp in einem eigentlich typischen Unentschieden-Spiel. Passend zum Top-Spiel hatte auch SR Zaglmann die Partie immer im Griff.