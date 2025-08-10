Ratlosigkeit bei Dachau 1865

Nur 0:0 im Heimspiel gegen den TSV Aindling: Beim Fußball-Landesligisten TSV Dachau macht sich Frust breit.

Ratlosigkeit, Frust und Enttäuschung machen sich an der Jahnstraße breit: Das 0:0 am Freitagabend gegen den TSV Aindling war das vierte Unentschieden in Folge für den Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865.

Zu wenig. Denn die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf beherrschte ihren Gegner Aindling fast nach Belieben. Die zuletzt gescholtene Defensive stand meist sicher, dafür fehlte es in der Offensive.

Augenscheinlich hat die Mannschaft vor allem über die Außenpositionen Defizite. Zudem gibt es keine überraschenden Spielmomente, mal ein erfolgreiches Eins-gegen-Eins zum Beispiel. Besonders mutig agierten die Dachauer jedenfalls nicht. Selbst eine so schwache Mannschaft wie Aindling konnte sich mühelos auf die Offensivbemühungen der schablonenhaft agierenden Gastgeber einstellen. Am Ende feierte die Gäste diesen Punkt wie einen Sieg.

Enttäuscht äußerte sich auch Dachaus Trainer Christian Doll: „Bis zum Sechzehner haben wir es gut gemacht, doch dann kam nichts, es fehlte der entscheidende Punch.“ Positiv bewertete Doll die Defensivarbeit.

Die Dachauer begannen sehr offensiv und aggressiv, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie in Führung gehen. Doch die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste aus Aindling, Antonio Mlakic scheiterte in der 10. Minute mit seinem Schuss an Dachaus Keeper Marco Jakob. In der 25. Minute war Jakob ebenfalls zur Stelle bei der dicken Chance für David Burghart – eine Top-Parade.

Nach der Pause spielt nur noch Dachau 1865

Die beste Torchance für die Dachauer gab es in der 35. Minute nach einem klasse Spielzug: Nikolaus Grotz kommt auf der rechten Seite durch und flankt maßgerecht auf John Haist. Der Dachauer Torjäger steigt hoch und köpft mustergültig ins kurze Eck. Doch der Aindlinger Torwart Kevin Schmidt verhindert das 1:0 mit einer sehenswerten Parade.

Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf ein Tor – auf das der Aindlinger, die nun aufgrund schwindender Kondition offensiv nicht mehr stattfanden. Doch die Doll-Elf erspielte sich nur Ansätze von guten Chancen. Wirklich Zwingendes war nicht dabei. So blieb es beim torlosen Remis.

Beide Mannschaften waren übrigens auch nach dem Abpfiff noch gefragt: Bei einem Elfmeterschießen ging es in der Dämmerung noch um die Qualifikation zum Toto Pokal 2026/27. Der TSV 1865 unterlag.