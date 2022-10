Ratlose Meringer Gegen Memmingen kassiert der MSV die nächste Heimpleite – eine Erklärung hat auch der Coach nicht +++ Schwabmünchen hat noch Luft nach oben

20 Punkte der SV Mering in 15 Partien geholt und steht auf Platz zehn der Landesliga Südwest. Gerade einmal sechs Zähler holte der MSV zuhause, wobei die Meringer in dieser Spielzeit auf das Friedberger Landkreis-Stadion ausweichen müssen. Der bislang letzte Heimerfolg gelang dem Team von Trainer Ajet Abazi am 6. August. Warum es in der Herzogstadt für den MSV nicht läuft, kann auch der Coach nicht sagen: „Das ist nicht erklärbar. Wir spielen ja jetzt auch nicht Hau-Ruck-Fußball, sondern gehen die Partien auswärts oder daheim ähnlich an. Uns hat einfach das Spielglück gefehlt.“

Gegen Memmingen landete der Ball beim Stand von 2:2 nur am Pfosten. Auf der Gegenseite fiel dann das 2:3, ausgerechnet nach einer eigenen Ecke: „Das darf uns nicht passieren, aber wer vorne nicht trifft, wird dann hinten bestraft“, ärgerte sich Abazi über die bittere Niederlage. Personell sieht es aktuell dünn aus beim MSV. „Die Jungs, die aktuell spielen, können es genauso. Das haben sie bewiesen. Allerdings bei erkältungstechnisch angeschlagenen Spielern, ist es nicht schlecht, noch öfter wechseln zu können. Wenn einer mal einen schlechten Tag hat, ist es von Vorteil, wechseln zu können“, so Abazi, der aber nicht meckern will. „Uns fehlt einfach noch die Konstanz. Außerdem hatten wir auch Gegner zuhause. “ Mit Stefan Wiedemann und Harald Kerber sind zwei sehr wichtige Spieler zumindest schon wieder im Mannschaftstraining. Kerber könnte am Sonntag in Kempten wieder im Kader stehen. In dieser Woche wird auch Lukas Kristen nach Rückenproblemen wieder angreifen: „Er war vergangene Saison sehr wichtig. Ich bin froh, dass er zurück ist.“

Zufrieden oder nicht – das war die Frage in Schwabmünchen nach dem 1:1 gegen Illertissens zweite Mannschaft. Auf der einen Seite „steht die vielleicht beste Halbzeit, seit ich hier bin“, wie Trainer Esad Kahric über die erste Hälfte spricht. Auf der anderen Seite steht eben „nur“ ein Punkt, weil es die Schwabmünchner versäumten, ihre über weite Strecken vorhandene Überlegenheit auf die Anzeigetafel zu bringen. Chancen genug waren da. Die einen wurden leichtfertig vertändelt, bei den anderen fehlte das Quäntchen Glück. So wie in der Schlussphase, als Luis Schäffler direkt aus der Drehung abzog. Doch Illertissens Keeper parierte ebenso schön, wie Schäffler schoss. „Wir hätten das zweite Tor machen müssen“, sagt Kahric. Was auffällt, ist, dass Schwabmünchen, seitdem Maik Uhde in den Sturm beordert wurde, spielerisch mehr Akzente setzen kann – und dabei die Defensive auch ohne Uhde funktioniert. Auch wenn Trainer Kahric da noch Luft nach oben sieht: „Der eine oder andere macht das schon so, wie es sein soll, aber bei Zweien geht noch was.“ Der Trainerfuchs ist überzeugt, dass dies auch noch wird. Die Mannschaft findet immer mehr zu sich, was auch wichtig ist. Denn nun kommt mit der Partie in Jetzendorf ein Gegner im Abstiegskampf, und dann folgen Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, gegen die sich die Schwabmünchner beweisen müssen.