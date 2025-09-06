Ratinger U23 und SV Hösel vor lösbaren Aufgaben

Am Sonntag bietet sich der U23 von Ratingen 04/19 die große Chance auf den Sprung ins vorerst sichere Mittelfeld der Bezirksliga. Es geht zum CfR Links, 15.30 Uhr, Pariser Straße. Die Gastgeber aus Heerdt haben eine bedenkliche Talfahrt hinter sich, denn saisonübergreifend gingen die vergangenen zehn Spiele alle verloren. Auch in dieser noch jungen Spielzeit läuft nichts zusammen, der Tabellenvorletzte hat erst ein Tor erzielt.
Aber die Ratinger, die ihren gelbgesperrten Torjäger Eleftherios Vasileiadis ersetzen müssen, werden nur auf sich schauen nach dem ersten Saisonsieg daheim über den DSC 99. „Der war schwer erkämpft“, einnert der Trainer Andreas Voss, „er gibt der Mannschaft aber ungeheuren Auftrieb.“ Der Coach bangt noch um seinen Zugang Dorian Binaj, der sich einen geschwollenen Knöchel zuzog und im Training weitgehend geschont wurde. Sonst sind alle dabei.
Auch der Liga-Konkurrent SV Hösel spielt auswärts, an der nahen Windscheidstraße beim DSC 99 (14 Uhr). Die Höseler sind nach ihren beiden Siegen zuletzt Bezirksliga-Sechster, der DSC ist Zwölfer. Michael Rueber, der SVH-Boss, kennt die gastgebenden Derendorfer recht genau: „Vor dem Saisonstart war für uns der DSC einer der Geheimfavoriten. Das hat er noch nicht so richtig bestätigt, aber wir wissen genau, was dort auf uns zukommt.“ Fest steht: Gelingt der zweite Auswärtssieg der Spielzeit, sind die Blicke weit nach oben gerichtet. So gut stand der rührige Verein vom Neuhaus seit Ewigkeiten nicht mehr – und das als Aufsteiger.