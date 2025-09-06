Der SV Hösel will dreifach punkten. – Foto: Alexander Biehler

Ratinger U23 und SV Hösel vor lösbaren Aufgaben In der Bezirksliga fährt die U23 von Ratingen 04/19 zum CfR Links, der erst ein Tor erzielt und eine bedenkliche Negativserie hat. Der SV Hösel peilt beim DSC 99 seinen zweiten Auswärtssieg der Saison an.

Am Sonntag bietet sich der U23 von Ratingen 04/19 die große Chance auf den Sprung ins vorerst sichere Mittelfeld der Bezirksliga. Es geht zum CfR Links, 15.30 Uhr, Pariser Straße. Die Gastgeber aus Heerdt haben eine bedenkliche Talfahrt hinter sich, denn saisonübergreifend gingen die vergangenen zehn Spiele alle verloren. Auch in dieser noch jungen Spielzeit läuft nichts zusammen, der Tabellenvorletzte hat erst ein Tor erzielt.

Morgen, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23 II
15:00
Aber die Ratinger, die ihren gelbgesperrten Torjäger Eleftherios Vasileiadis ersetzen müssen, werden nur auf sich schauen nach dem ersten Saisonsieg daheim über den DSC 99. „Der war schwer erkämpft", einnert der Trainer Andreas Voss, „er gibt der Mannschaft aber ungeheuren Auftrieb." Der Coach bangt noch um seinen Zugang Dorian Binaj, der sich einen geschwollenen Knöchel zuzog und im Training weitgehend geschont wurde. Sonst sind alle dabei.

Hösel beim DSC gefordert

